Santa Casa e Prefeitura fecham acordo para manter PS por mais seis meses

Após a coletiva de imprensa convocada pelo prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, nesta sexta-feira (24), a Santa Casa de Misericórdia da cidade assinou o termo aditivo que garante a renovação do convênio do Pronto Socorro por mais 180 dias. A decisão garante o funcionamento da unidade de atendimento de urgências e emergências pelos próximos seis meses, a partir da próxima segunda-feira, dia 27 de novembro. O repasse mensal está mantido em R$ 2.236.960,25, assim como o mesmo Plano de Trabalho.

“Após a coletiva de imprensa, a Santa Casa veio até a Prefeitura e reconheceu a situação preocupante em fechar as portas e prejudicar a população. A Prefeitura sempre manteve o diálogo aberto, defendendo a vida dos mogianos como prioridade. Nesta reunião, a Santa Casa aceitou a proposta da Prefeitura, sem o aumento solicitado anteriormente, que era de 38%. A saúde da população de Mogi das Cruzes é prioridade e nossos esforços estão completamente voltados em defesa dos mogianos”, informou o prefeito.

Caio Cunha atendeu a imprensa acompanhado do secretário municipal de Saúde, William Harada, de sua adjunta, Rosângela Cunha, do presidente da Câmara Municipal, Marcos Furlan, e do presidente da Comissão de Saúde do Legislativo, Otto Rezende. O vereador Johnross Jones também acompanhou a reunião.

Na oportunidade, o prefeito lembrou a cronologia das tratativas com a Santa Casa. Em 2021 e 2022, respectivamente, a instituição alegou problemas financeiros e a Prefeitura, para continuidade do convênio do Pronto Socorro, aumentou o repasse mensal de R$ 992 mil para R$ 2,236 milhões em dois anos. Foram dois aumentos de recursos: em maio de 2021 de R$ 992 mil para R$ 1,24 milhão por mês e em dezembro de 2021 de R$ 1,24 milhão para R$ 2,236 milhões/mês.

Em abril de 2023, a Secretaria Municipal de Saúde enviou ofício à Santa Casa para renovação do convênio do Pronto Socorro e, em 04/05/2023, a Santa Casa informou que renovaria. Em julho/2023, a Santa Casa voltou atrás e informou que não renovaria. Desde então, várias reuniões têm sido realizadas, inclusive com intermediação do secretário de Estado da Saúde, Eleudes Paiva, para encontrar a melhor alternativa para a população.

O Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e atua nas áreas de clínica médica, pediatria, obstetrícia, ortopedia, anestesiologia, fisioterapia, avaliações médicas em neurologia clínica, cirúrgica e cardiologia e pequenos procedimentos cirúrgicos. Se mantém como melhor opção para a saúde pública de Mogi das Cruzes por conta de sua localização central e infraestrutura hospitalar. A média de atendimentos mensais está em torno de 8,8 mil pacientes por mês.

Comissão

Nos próximos dias, também será oficializado o trabalho de uma comissão formada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e pela Santa Casa e que terá validade de 120 dias. A comissão vai trabalhar em conjunto para acompanhar os trabalhos e o atendimento prestado aos mogianos.