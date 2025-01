Santa Casa de Mogi reforça importância do pré-natal para gestação saudável

A descoberta da gravidez desperta emoções intensas, e um bom acompanhamento médico é essencial para garantir a saúde da mãe e do bebê. Especialistas da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes destacam a importância do pré-natal e orientam sobre os primeiros passos ao suspeitar da gestação. O primeiro deles é agendar uma consulta na rede básica de saúde, pelo telefone 160.

Segundo a enfermeira Marcela Machado de Santis, gerente de Enfermagem da Maternidade da Santa Casa, o pré-natal permite acompanhar o desenvolvimento do bebê e prevenir riscos maternos e fetais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda, no mínimo, seis consultas durante a gestação, que podem ser mensais, quinzenais ou semanais, conforme o período. Em casos de alto risco, as gestantes são encaminhadas ao programa “Mãe Mogiana” e, a partir da 36ª semana, passam a ser monitoradas semanalmente na Santa Casa.

A unidade também orienta sobre os exames necessários, como ultrassonografia e testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. Além disso, reforça a importância da imunização, incluindo a vacina dTpa, que protege contra difteria, tétano e coqueluche.

Na Santa Casa, todas as decisões sobre o parto são tomadas de forma compartilhada entre equipe médica e gestante, garantindo acolhimento e segurança. A maternidade, referência em alto risco na região, realiza cerca de 350 partos por mês e ampliou sua estrutura, com novos leitos de UTI Neonatal e PPP (pré, parto e pós-parto).

“A gestação é única para cada mulher, e o diálogo com a equipe médica faz toda a diferença. Nossa prioridade é a saúde e o bem-estar da mãe e do bebê”, ressalta o ginecologista e obstetra Gilberto Lozano, coordenador da maternidade da Santa Casa

Redação Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.