Saneamento na Nova Jundiapeba avança e beneficia moradores

‌‌‌Prefeitura investe em projeto para aumentar coleta e tratamento de esgoto no distrito

As obras de saneamento em Jundiapeba estão avançando e chegaram a 80% das ligações concluídas. De acordo com a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, responsável pelo feito, tal trabalho aumentará os índices de coleta e tratamento no distrito para mais de 90%, beneficiando diretamente oito mil pessoas. O próximo passo do trabalho será a recuperação do pavimento das ruas.

Com investimento de R$ 10,7 milhões, incluindo recursos do Governo Federal, está prevista a instalação de 16 quilômetros de redes coletoras, linhas de recalque e coletores-tronco. O projeto representará um aumento de 6,9% no volume de esgoto tratado na cidade.

Além das redes de coleta, o projeto prevê a instalação de uma estação elevatória de esgoto. A obra em Jundiapeba inclui mais de 1.240 metros de linha de recalque (para o bombeamento) e outros 1.760 metros de coletor-tronco, responsável pelo envio do esgoto para tratamento.

Durante a execução das obras, as ruas do distrito estão passando por escavações, instalação de tubulações e reconstituição do solo. A administração municipal destaca que, embora possam ocorrer transtornos temporários para os moradores, os benefícios das obras serão duradouros e significativos para a melhoria da infraestrutura local.

Jundiapeba está recebendo uma série de obras de infraestrutura, como os serviços de esgotamento sanitário, a requalificação do Conjunto Habitacional José Bezerra de Mello e a construção da Escola Viva, que foi concluída recentemente.

Obras pretendem melhoria no saneamento