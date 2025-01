Sancet completa 45 anos de cuidados com o paciente

O Sancet Medicina Diagnóstica é uma marca consolidada há décadas, completando neste ano seu 45º aniversário, e é reconhecida por seu compromisso com a qualidade e inovação em serviços diagnósticos. Fundada pelo Dr. Neto e pela Dra. Tiyomi, o Sancet iniciou suas atividades com o objetivo de oferecer diagnósticos médicos de excelência, sempre acompanhando as tendências e avanços tecnológicos do setor.

Atualmente, liderada pelo CEO Roberto Joji Kimura e por sua sócia Marina Reis de Moura Campos (presidente do conselho), a empresa conta ainda com um time dedicado de gerentes, gestores e coordenadores, além de uma liderança que conduz a marca a novas jornadas de crescimento e inovação.

Além disso, o laboratório oferece uma ampla gama de serviços em medicina diagnóstica, atendendo às necessidades de saúde com precisão e confiabilidade.

De acordo com a sua liderança, o principal diferencial do Sancet é o compromisso com a inovação e a qualidade: “Buscamos unir tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, criando uma experiência única para os pacientes, incluindo o atendimento domiciliar”.

Como diferencial, o Sancet preza pela ética, confiança, qualidade, transparência e acolhimento pelo atendimento humanizado, colocando o paciente no centro de suas operações. O lançamento da Central de Exames, também considerado como pioneiro no setor, com resultados acessíveis pela internet, é outro ponto em destaque do laboratório.

Nestes anos de funcionamento, a marca já realizou mais de 12 milhões de exames com precisão e confiabilidade, atendeu mais de 1,1 milhão de pacientes, sem contar que é pioneira no Brasil na certificação PALC e ONA Nível 3.

“Aqui, o nosso cuidar vai muito além de oferecer diagnósticos: cultivamos relações humanas baseadas em empatia e atenção aos detalhes, com a missão de oferecer o melhor para sua saúde”, comenta os responsáveis pelo Sancet.

O Sancet possui sedes em Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Santa Isabel, Guararema e Biritiba Mirim.

Foto 1 – Dr. José de Moura Campos Neto e Dra. Maria Cecília Reis de Moura, fundador do Sancet

Foto 2 – Dra. Marina Reis de Moura Campos e CEO Dr. Roberto Joji Kimura, líderes da marca