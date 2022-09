Saiba mais sobre as propostas dos candidatos

Jornal prossegue questionando os candidatos a deputado federal e estadual domiciliados em Mogi sobre as suas propostas para a Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa de São Paulo. Nesta edição, confira o que Felipe Lintz (Patriota), Gondim (União), Rodrigo Valverde (PT) e Lê Guedes (PP) têm a acrescentar para as melhorias na nossa cidade.

CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL

Felipe Lintz (Patriota)

Hoje com 27 anos, Felipe foi o candidato a prefeito mais jovem da história de Mogi em 2020, quando obteve 20 mil votos. Hoje, candidato à Câmara dos Deputados, atua em defesa dos valores de Deus, pátria, família e liberdade.

Na sua área de atuação, ele pretende defender a redução de impostos e burocracias e ampliar o número de escolas cívico-militares. “Quero também ampliar e garantir o direito de posse e porte de arma ao cidadão de bem”, afirma. Em Mogi, ele acredita que a segurança pública é um dos principais desafios.

“Por isso, pretendo auxiliar na melhor estruturação da Guarda Municipal e das Polícias Militar e Civil através da destinação de emendas parlamentares”, reforça. Ele acredita que é um bom nome para a eleição pelos resultados obtidos em 2020. “Fui o candidato a prefeito mais jovem da cidade que, sem recursos e apoio da velha política, consegui derrubar o império do PSDB em Mogi das Cruzes que perdurava por anos”.

CANDIDATOS A DEPUTADO ESTADUAL

Gondim (União)

Com um grande histórico na política, Dr Gondim volta ao cenário político “preocupado com o sistema de saúde pública no nosso estado”, como ele mesmo diz. “Há falta de médico na política para cobrar do governo federal, estadual e municipal a melhora nos atendimentos do SUS. Esta demora se deve parte à pandemia, mas também à falta de planejamento dos governos”, afirma. Entre as suas propostas, destacam-se os mutirões para diminuir as filas de espera de cirurgias eletivas, mais recursos para as Santas Casas da região e a ampliação do Luzia de Pinho Melo, com abertura de mais leitos.

Pretende também criar mais clínicas de hemodiálise no Alto Tietê e voltar com o convênio entre o Iamspe – Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual e um hospital de Mogi. “Isso servirá para humanizar o atendimento dos funcionários Públicos do Estado, que são mais de 35 mil no Alto do Tietê”, reforça.

Rodrigo Valverde (PT)

Rodrigo Valverde foi vereador em Mogi das Cruzes e, no seu mandato, direcionou seu olhar mais para a periferia, com foco principalmente no direito à moradia digna. Em 2020, nas eleições municipais, foi o candidato a prefeito mais votado na história do Partido dos Trabalhadores em Mogi e agora acredita ter adquirido a experiência necessária para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Se eleito, Valverde pretende atuar para propor leis que beneficiem mulheres, jovens negros e a população LGBTQIA+, bem como focar na melhoria dos direitos dos trabalhadores e de melhoria para a Saúde, Educação e Meio Ambiente. Outro objetivo é trazer mais polos culturais para a região e focar no transporte ferroviário. “Quero lutar para tornar o Estado de São Paulo, em especial Mogi e o Alto Tietê, em lugares de múltiplas oportunidades, trazendo emprego, renda e tornando mais digna a vida da nossa gente”, afirma.

Lê Guedes (PP)

Letícia Guedes é advogada especialista em Direito Previdenciário (INSS) e Trabalhista. Há 15 anos atua em projetos sociais e, caso eleita, pretende focar sua atuação em prol das pessoas em situação vulnerável, especialmente com projetos voltados para mulheres, tais como: inclusão de mulheres vulneráveis no mercado de trabalho através de políticas públicas de capacitação profissional e parcerias com empresas privadas, ampliação do funcionamento das Delegacias da Mulher para 24 horas por dia e implantação e aumento da licença-paternidade.

Como mogiana, ela pretende direcionar sua atenção para os bairros da periferia. “Conheço uma grande parte das necessidades da cidade. Trabalharei para o desenvolvimento desses bairros a partir de recursos destinados para obras como: saneamento, pavimentação e novas construções de equipamentos que facilitem a vida dessas pessoas, tanto em desenvolvimento, quanto saúde e educação”.