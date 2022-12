Saiba como economizar combustível da moto

As motocicletas são uma excelente opção tanto para transporte individual quanto para uso profissional no dia a dia do brasileiro nos grandes centros urbanos. A correta manutenção dos equipamentos garante economia e segurança ao usuário, evitando que o motociclista o deixe na mão quando você mais precisa dela. Os cuidados vão desde uma simples calibragem de pneus, que afeta o consumo de combustível e segurança, até a inspeção das velas e itens de manutenção preconizados pelo fabricante.

Hiromori Mori, consultor da NGK do Brasil, multinacional japonesa especialista em sistemas de ignição, destaca cinco dicas de revisão na moto para ajudar o motociclista a identificar pequenas falhas no funcionamento, manter a segurança e economizar combustível:

Substituir as velas conforme a recomendação do fabricante da motocicleta: o adiamento da troca pode forçar o sistema de ignição e provocar aumento no consumo de combustível, bem como danos em outros componentes da moto; Evitar jatos de água sob alta pressão no sistema de ignição: a água é condutora de eletricidade e pode gerar falhas e oxidação em seus componentes; Evitar o uso de produtos químicos agressivos que agridem o metal e as borrachas durante a lavagem da motocicleta: isso pode levar a uma degradação das borrachas, além de oxidação manchas nos metais e falhas no sistema de ignição; Ao inspecionar ou trocar as velas de ignição, observar o aspecto da queima e presença de uma fuligem negra: essa situação pode indicar uma mistura rica de ar / combustível, sendo necessário revisar o sistema de alimentação; Aplicar a vela correta para sua motocicleta: a NGK disponibiliza em seu site r uma consulta rápida por meio da qual o usuário pode encontrar o produto correto para sua motocicleta – lembrando que a vela deve ser instalada com o torque de aperto especificado pelo fabricante do veículo.



“Os motociclistas profissionais devem ter um cuidado ainda mais rigoroso com os pneus, uma vez que utilizam a motocicleta em condições mais severas como o uso diário da motocicleta e as altas distâncias percorridas em um único dia”, alerta Mori. “Nesses casos, o consumo de combustível elevado, uma eventual falha do equipamento e a falta de manutenção constante impactam diretamente no custo e na rentabilidade da moto e podem, inclusive, gerar danos físicos ao motociclista.

É importante lembrar também, segundo o especialista da NGK, que os pneus das motos interferem diretamente no consumo de combustível e segurança. Um cuidado que vale ser ressaltado diz respeito ao desenho da banda de rodagem – parte da borracha do pneu que está em contato direto com o solo. “Há pneus específicos para cada motocicleta – no caso de modelos esportivos, por exemplo, a borracha é mais macia. Além disso, alguns desenhos da banda de rodagem podem consumir mais combustível do que outros”, compara Mori.

Uma boa opção que a NGK disponibiliza no mercado, são as velas de Iridium IX, a tecnologia de velas de irídio, possibilita a redução do diâmetro da ponta do eletrodo central da vela. Desta forma teremos mais energia para queimar o combustível que ingressa no motor. Facilitando a partida, proporcionando melhores acelerações, marcha lenta mais estável e melhorando o consumo em velocidades constantes.