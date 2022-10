Saiba como apurar o resultado da eleição

Na expectativa para conhecer os candidatos eleitos nas Eleições 2022, eleitoras e eleitores podem verificar em tempo real a apuração dos resultados pela tela do celular. Basta baixar o aplicativo Resultados, criado pela Justiça Eleitoral e disponível gratuitamente nas lojas virtuais App Store e Google Play.

Por meio do aplicativo Resultados, qualquer pessoa tem a opção de acompanhar a contagem dos votos nos 26 estados e no Distrito Federal, após o encerramento da votação, às 17h de Brasília. Uma versão dessa ferramenta também já está disponível no Portal do TSE.

As consultas podem ser feitas a partir de pesquisa pelo nome da candidata ou do candidato ou pelo cargo em disputa. O aplicativo informará, em seguida, os nomes de quem for eleito ou daqueles que vão disputar o segundo turno. Também é possível verificar os índices de comparecimento e abstenção; a quantidade de votos válidos, em branco e nulos; e o número de seções totalizadas.

A eleitora ou o eleitor pode visualizar, ainda, informações sobre as urnas eletrônicas, como os Boletins de Urna e o Registro Digital de Voto.