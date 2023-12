Saiba como adquirir ingresso gratuito para a primeira rodada da Copinha em Itaquá

Três mil ingressos foram oferecidos para as partidas na cidade

Em 4 de janeiro, Itaquaquecetuba receberá os primeiros jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta 54ª edição, as equipes Aster Itaquá enfrentarão Santo André, enquanto Sport/PE jogará contra Cruzeiro/AL no Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, conhecido como Campo do Brasil. No ano anterior, o local foi beneficiado pela prefeitura com melhorias como novo alambrado, sistema de drenagem, base e grama sintética para eventos de grande porte como este.

Para quem estiver interessado, três mil ingressos estão sendo ofertados de forma gratuita pelo Sympla (cutt.ly/8wSmuCEV) para apreciar ambos os confrontos. “É um momento histórico para a nossa cidade. Teremos nosso nome representado no maior torneio de futebol de base do Brasil e isso com certeza dará mais visibilidade ao esporte e ao futebol em Itaquá”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Novais.