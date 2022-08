Rodada do final de semana define primeiros classificados para as quartas da Copa Mogi

A Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador movimentou a cidade no final de semana (06 e 07/08) e definiu os quatro primeiros times classificados para as quartas de final da competição. Ao todo foram marcados 9 gols nos quatro jogos do final de semana, com uma média de 2,2 gols por jogo. As partidas foram realizadas no Estádio Municipal Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, na Vila Industrial.

As emoções começaram na sexta-feira (05/08), os líderes do Grupo H foram decididos após a partida entre o Águia Negra Futebol Clube e o El Bola Futebol Clube, no Nogueirão. A partida terminou com a vitória de 1 a 0 para El Bola Futebol Clube, que garantiu à equipe a liderança da chave H. O Leões do CDGA Futebol Clube conquistou a segunda colocação, se mantendo no torneio.

Já no sábado e domingo, o Nogueirão foi palco para as disputas eliminatórias pelas oitavas de final da Copa Mogi de Futebol Amador. Abrindo as disputas, o Enfrenta Futebol Clube conquistou sua vaga ao vencer o G. E. Vila Industrial por 1 a 0. Na sequência, o Esporte Clube Azulão e o Família Futebol Clube empataram por 1 a 1 e a disputa foi resolvida em pênaltis. O Azulão venceu por 5 a 4 e segue no campeonato.

Já no domingo, o Esporte Clube Vila da Sorte levou a melhor sobre o Santa Cruz Futebol Clube por 1 a 0, se mantendo na disputa. A última partida do fim de semana, foi marcada pela goleada do Unidos do Jardim Layr sobre o Leões do CDGA Futebol Clube por 5 a 0, garantindo classificação para a próxima fase da Copa.

As disputas das oitavas de final da Copa Mogi Alabarce de Futebol Amador são eliminatórias e continuam no próximo final de semana (13 e 14/08) com mais quatro partidas. Serão, ao todo, classificados oito times para as disputas pelas quartas de final. A competição é realizada pela Liga Municipal de Futebol de Mogi das Cruzes e tem apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.