Rock Nordestino ganha destaque em show inédito no Theatro Vasques com o músico Saway

Espetáculo une clássicos de artistas nordestino e composições autorais

O Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes, será palco de uma celebração musical e cultural na sexta-feira (18), às 19h30, com o espetáculo “Rock Nordestino: de Raul Seixas a Pitty”, idealizado e protagonizado pelo músico Daniel Luiz Sawaya Marques da Silva, conhecido artisticamente como Saway. Com ingressos a R$30 (antecipado), o show promete emocionar o público com uma fusão de sucessos do rock nacional com raízes nordestinas e composições autorais que exaltam identidade, emoção e brasilidade.

Natural de Mogi das Cruzes, Saway iniciou sua trajetória musical ainda na adolescência, aos 12 anos, e desde então construiu uma carreira marcada por autenticidade, versatilidade e conexões profundas com a música brasileira. Com mais de 15 anos de estrada, o artista tem se consolidado na cena cultural com apresentações em festivais, casas de cultura e projetos que aliam arte e inclusão.

Segundo Saway, a ideia do espetáculo surgiu da vontade de homenagear a força e a diversidade do rock feito no Nordeste e por artistas com raízes na região. “Percebi que muitos nomes consagrados do rock brasileiro têm ligação direta com o Nordeste. Além disso, recentemente descobri que minha avó paterna tem raízes nordestinas, e isso me inspirou ainda mais a criar um show que valorize essa contribuição tão rica para a nossa música”, conta.

No palco, o público poderá curtir clássicos de Raul Seixas, Zé Ramalho, Nação Zumbi, Camisa de Vênus, Pitty, entre outros ícones do gênero, além de músicas autorais que carregam mensagens de pertencimento, reflexão e emoção. O show também contará com iluminação especial e projeções visuais, promovendo uma experiência acessível, inclusiva e sensorial.

A apresentação, apoiada pelo jornal A Semana, é voltada para todos os públicos: desde jovens fãs do rock nacional até famílias interessadas em cultura brasileira. “Queremos proporcionar uma noite de conexão entre gerações e celebrar a riqueza de nossas raízes musicais. É um show com significado”, explica o músico.

Além deste projeto, Saway já integrou importantes eventos, como o Flow Rock Feste o Made in Mogi, em parceria com a SucessoFest Produções. Também participou de iniciativas culturais, como o projeto Sentido da Luz, que aliou música e inclusão. Em sua trajetória, dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira, como Carlos Maltz (Engenheiros do Hawaii), CPM22 e Paulo Zinner (ex-Rita Lee, Golpe de Estado).

Os ingressos estão disponíveis desde o dia 1º de abril no site eventbrite.com e também no ponto físico Alternativa Discos(rua Barão de Jaceguai, 526, Centro), até o dia do evento ou enquanto houver disponibilidade.

DESTAQUE

Telefone: (11) 97098-5656

Instagram: @sawaysoueu

@saway.guitarking

Foto 1 – Saway já dividiu o palco com grandes nomes da música brasileira

Foto 2 – Rock Nordestino exaltará os a fusão do rock nacional