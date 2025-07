Santa Casa de Mogi celebra 152 anos de fundação

A Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes comemorou seus 152 anos de fundação na sexta-feira (4). A data foi celebrada com uma cerimônia religiosa que reuniu membros da provedoria, irmandade, diretores, colaboradores, voluntários e autoridades. A programação contou com missa católica e culto evangélico realizados na capela da instituição.

“Expresso toda nossa gratidão a Deus e às pessoas que nos motivam e nos ajudam a seguir com fé e amor ao próximo, empreendendo esforços em melhorias para fortalecer o atendimento de excelência com ética e respeito”, manifestou-se a provedora Miriam Nogueira do Valle.

A prefeita Mara Bertaiolli participou da comemoração e anunciou a doação de 20 computadores usados para a instituição. Os equipamentos foram cedidos pela Câmara Municipal, por sugestão do presidente da Casa de Leis, vereador Francimário Vieira, o Farofa.

Segundo o diretor financeiro do hospital, Moacir Teixeira da Silva, os aparelhos serão destinados a diferentes setores da unidade: “São de extrema utilidade para nós! Nossa equipe fará os ajustes para disponibilizar as máquinas a diferentes setores do hospital”, disse.

Mais de 90% dos pacientes atendidos na Santa Casa de Mogi das Cruzes são do Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital filantrópico é considerado essencial para a população que não tem plano de saúde privado e depende da rede pública de atendimento. É na instituição privada e filantrópica que funciona o Pronto-Socorro Municipal 24 horas, o único de portas abertas da cidade, que tem cerca de quase 500 mil habitantes. A unidade é mantida em convênio com a prefeitura.

De acordo com o diretor estatutário da Santa Casa, Fábio Ferreira Mattos, a instituição vive um momento de equilíbrio financeiro e avanço. “Chegamos aos 152 anos bem! Atingimos a tão sonhada sustentabilidade financeira, estamos investindo na reforma das instalações do hospital, adquirindo novos equipamentos de apoio médico e hospitalar, investindo em tecnologia da informação, treinamentos aos colaboradores, buscando novas especialidades, tudo isso dentro da filosofia de oferecer #NossoMelhorSempre a favor dos nossos clientes, seja ele SUS, particular ou de convênios”, disse o diretor.

A celebração de aniversário contou com momentos religiosos na capela do prédio. A missa católica foi celebrada pelo padre Maiki Leonardo, com a mensagem “Dai graças ao Senhor porque Ele é bom”. O culto evangélico foi conduzido pelo pastor Walmir Rocha, que levou bênçãos à diretoria, voluntários e colaboradores. A cerimônia contou ainda com a participação de Andreia Fernanda Pires, funcionária do setor de Tecnologia da Informação (TI), que emocionou os presentes com cânticos de louvor.

Com 152 anos de história, a Santa Casa de Mogi das Cruzes é reconhecida pela população como o principal ponto de socorro médico da cidade. A instituição filantrópica atende pacientes de Mogi e de outros municípios do Alto Tietê, sendo referência em diversas especialidades médicas.

Autoridades e colaboradores celebram os 152 anos da Santa Casa de Mogi