Mogi Basquete inicia nova gestão e estrutura de Sociedade Anônima do Basquete

Novo escudo do Mogi Basquete apresenta a jaguatirica com olhar mais firme e postura determinada



O Desk Manager Mogi Basquete apresentou, na quinta-feira (3), a nova gestão da equipe, agora comandada pela empresa All Sports. A mudança marca o início de um projeto de reestruturação e profissionalização do clube, que passa a adotar o modelo de Sociedade Anônima do Basquete (SAB) pelos próximos dez anos.

A coletiva de imprensa foi realizada no auditório do Centro Universitário Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, e contou com a presença de autoridades, patrocinadores e representantes da Liga Nacional de Basquete (LNB) e da Federação Paulista de Basketball. Entre os dirigentes da nova gestão estavam o CEO da All Sports, Paulo Henrique Pinto, o comediante e roteirista Victor Sarro, que mora em Mogi e atua como CXO do projeto, e o CMO Lucas Sanches.

Segundo Paulo Henrique, o clube passa a trilhar um caminho de autossuficiência e parcerias.

“O poder público é importante, vai estar, sim, junto, mas a gente está preparando tudo com parceria privada para conseguir caminhar. Obviamente, o contrato que vocês viram é de dez anos, então não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O Mogi Basquete é da cidade, então, se temos dois esportes legais, tanto o vôlei quanto o basquete, que são entretenimento, conseguimos fazer coisas diferentes. E isso vai fomentando, vai gerando novas parcerias e mais pessoas querendo investir. Então, a gente conta com o poder público, mas está trabalhando em eficiência e em tudo o que a gestão anterior proporcionou, para que a gente possa caminhar e ser autossuficiente”, afirmou.

A mudança na estrutura do clube também passa pela identidade visual. O novo escudo traz a jaguatirica, mascote do time, com olhar firme e voltado para frente, símbolo da nova fase. A postura mais determinada da mascote substitui a versão anterior, considerada mais infantil.

Durante o evento, foram apresentados o novo uniforme e os primeiros nomes confirmados para a temporada 2025/26, além da permanência do técnico Fernando Penna e do coordenador técnico Jorge Guerra, o Guerrinha, ídolo do basquete mogiano.

O elenco começa a ser montado com a chegada de reforços como Felipe Ruivo (ex-São José Basketball), Paulo Lourenço (ex-São Paulo), Anderson Barbosa (ex-Fortaleza Basquete Cearense), além da renovação do armador Rafael Mencarini, que agora usará a camisa 14.

“As expectativas são muito boas. É uma honra ter renovado com o time, é uma cidade que respira basquete, é um prazer estar fazendo parte desse novo time, com essa nova gestão. Agora é questão de se entrosar e se conhecer melhor dentro de quadra”, disse Menca.

“O time está sendo construído para brigar pelos títulos e pelos campeonatos onde estiver e o primeiro passo foi dado. É mostrar o trabalho junto com a comissão técnica e com os jogadores, e mostrar o quanto nós estamos preparados”, completou Lourenço.

Até o momento, cerca de R$ 400 mil já foram investidos no Ginásio Hugo Ramos, o Hugão, com ações como a reestruturação do teto, instalação de painéis de LED e início do estudo para modernização do alojamento dos atletas.

Durante a coletiva, Victor Sarro reforçou que o processo de reconstrução exigirá paciência. “Sobre a All Sports, peço paciência, principalmente da torcida. Não é de imediato, não é rápido, mas a gente está lutando todos os dias, principalmente os meninos, que estão lutando todos os dias pelo basquete”, afirmou.

A estreia do Mogi Basquete na temporada será no dia 1º de agosto, contra a Liga Sorocabana, pelo Campeonato Paulista, no Hugão. Victor também aproveitou o evento para convocar os torcedores. “A gente vai mostrar pra cidade como a gente é forte. Então, convidem o máximo de pessoas, porque quero desafiar Mogi a resgatar o que só Mogi pode oferecer. Então, se o mogiano pode dar esse presente, por que não 5 mil pessoas lá dentro no dia 1º? Fazendo uma festa bonita, com som e um time novo. A gente precisa do povo lá”, concluiu.

Participaram também da mesa e da coletiva o secretário adjunto de Esportes de Mogi das Cruzes, Guilherme Filipin; os vereadores Milton Lins e Eduardo Ota; o diretor executivo da Federação Paulista de Basketball, Enyo Correia; a reitora do Centro Universitário Braz Cubas, Vivian Fernandes; e o CEO da Liga Nacional de Basquete, Sérgio Barbosa Domenici.



