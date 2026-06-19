Revitalização de praça em Suzano deve ser concluída em setembro

Espaço vai receber quadra esportiva, pista de skate, playground e academia ao ar livre

A revitalização da Praça João Pascoal Neto, no bairro Cidade Miguel Badra, avança com a concretagem da pista de skate e os ajustes finais na quadra esportiva. As equipes também trabalham na implantação do sistema de drenagem, na infraestrutura para a nova iluminação e no requadramento da pavimentação intertravada do espaço.

O projeto contempla a reforma da quadra, que contará com drenagem e iluminação em LED, além da implantação de academia ao ar livre, playground, bancos, mesas para jogos e novo paisagismo. A intervenção tem como objetivo transformar o local em um ambiente mais seguro, acessível e adequado para o esporte, o lazer e a convivência dos moradores.

O prefeito Pedro Ishi realizou uma vistoria técnica na obra na quinta-feira (18), acompanhado dos vereadores Marcos Antonio dos Santos, o Maizena, e José de Oliveira Lima, o Zé Oliveira, além dos secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira.

Localizada entre as ruas José Valdecy de Souza, Emilia Barrada Simões e Vera Lúcia Pinto da Silva, a praça deverá ter os trabalhos concluídos até setembro.

A revitalização é realizada pela empresa DBL Engenharia, responsável também pelas melhorias na praça da Vila Fátima, situada no encontro das ruas Santa Clotilde e Santa Anastácio. O investimento total nas duas áreas de lazer é de R$ 1.167.234,96.

Na Vila Fátima, a previsão é de que os trabalhos sejam retomados dentro de aproximadamente um mês. As duas intervenções fazem parte das ações da Prefeitura de Suzano para recuperar espaços públicos e ampliar as opções de esporte e lazer nos bairros.

O secretário de Manutenção e Serviços Urbanos destacou o avanço das intervenções no Miguel Badra. “Já concluímos a concretagem da pista de skate e estamos realizando os ajustes na quadra, no sistema de drenagem e na infraestrutura de iluminação. É uma revitalização completa, que vai oferecer um espaço renovado e com diferentes opções de atividades para crianças, jovens, adultos e idosos”, afirmou Samuel Oliveira.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância da recuperação dos espaços de convivência para a qualidade de vida da população. “Essa praça será devolvida aos moradores do Miguel Badra com uma estrutura moderna, segura e preparada para receber toda a família. Estamos investindo em áreas que promovem o esporte, o lazer e a integração da comunidade, garantindo espaços públicos mais acolhedores e bem cuidados”, disse o chefe do Executivo. Legenda: Projeto contempla reforma da quadra, iluminação em LED, além da implantação de academia ao ar livre, playground, bancos e novo paisagismo