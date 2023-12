Réveillon da Garoa terá Jorge Ben Jor, Matheus & Kauan e Jetlag

O Espaço Unimed, uma das principais casas de shows do Brasil, uniu forças com a experiente agência Keep Young, conhecida por suas décadas de atuação no mercado de entretenimento e pela concepção de grandes festas de réveillons no Nordeste, para criar esse evento único na capital paulista, que acontecerá no dia 31 de dezembro de 2023 (domingo).

Com uma duração de 9 horas, o Réveillon da Garoa oferecerá um line-up incrível e diversificado, incluindo Jorge Ben Jor, Matheus & Kauan e Jetlag. Além disso, os participantes poderão desfrutar de uma noite repleta de serviços OPEN BAR PREMIUM + OPEN FOOD de alta qualidade.

Destacando a participação do renomado Jorge Ben Jor, um dos ícones da música brasileira, a festa promete ser uma celebração inesquecível. Com sua vasta contribuição musical e legado na cena artística, o cantor acrescentará um toque especial a essa noite.

A apresentação promete ser o ponto alto do evento, oferecendo aos espectadores uma experiência musical memorável e envolvente. Com sua carreira emprestada na música brasileira, Jorge Ben Jor é um verdadeiro ícone, conhecido por sua fusão de ritmos, sua energia contagiante e suas letras cativantes. Sua presença no palco não apenas encantará o público, mas também nos lembrará da riqueza da cultura musical. Com um repertório repleto de clássicos atemporais, sua performance promete celebrar a diversidade e a alegria da música brasileira, deixando uma marca indelével na memória de todos os presentes.

Jetlag Music, composta pelos DJs Paulo Velloso e Thiago Mansur, é conhecida por seus hits de sucesso, incluindo “Oração” e “Trem-Bala”. Matheus & Kauan, aclamada dupla sertaneja de Goiás, também levam seu talento ao palco com diversos hit sertanejos , como “Quarta Cadeira”, “Não Vitalício”. “Vou Ter Que Superar” e “Pactos”.

A oferta de OPEN BAR PREMIUM incluirá uma ampla variedade de bebidas, como Tanqueray Flavors, Ketel One, Black Label, Cerveja Premium, Red Bull Flavors, espumante, água, água de coco, sucos e refrigerantes.

O OPEN FOOD impressionará os participantes com um cardápio especial de ceia, elaborado pelo renomado buffet do Espaço Unimed, oferecendo uma variedade de opções de entrada, prato principal e sobremesa.

E, é claro, para marcar a virada do ano com grande estilo, o evento incluirá uma espetacular queima de fogos silenciosa na área externa, logo após uma contagem regressiva. Além de tudo isso, outras surpresas emocionantes estão sendo preparadas para garantir que este Réveillon seja verdadeiramente inovador.

SOBRE O ESPAÇO UNIMED

O Espaço Unimed se consagra como o maior espaço para shows, eventos sociais, corporativos e feiras de São Paulo, com capacidade para até 8 mil pessoas. O palco foi desenvolvido para proporcionar melhor visibilidade em todos os ângulos, o que possibilita aos clientes muito mais conforto para pequenos e grandes espetáculos.

Sua arquitetura contemporânea alinhada e decoração assinada pelo espanhol Carlos Viqueira, oferecem soluções inovadoras que proporcionam flexibilidade e sofisticação para atender e transformar eventos em grandes acontecimentos.

Entre os principais diferenciais da casa está sua localização de fácil acesso, próximo à estação de metrô Barra Funda e grandes avenidas, além da versatilidade em assumir diversos layouts e configurações. Na estrutura interna, há um suntuoso hall de entrada com capacidade para 1000 pessoas, salão principal com aproximadamente 3.500m², cinco telões com projeção frontal, ar condicionado central, quatro bares, dois camarotes com banheiros exclusivos e quatro confortáveis camarins com sala de estar. Além disso, o Espaço Unimed tem um buffet próprio e cozinha industrial que desenvolve cardápios específicos para cada evento, com capacidade para servir até 4 mil jantares simultâneos.

Desde sua abertura, já recebeu grandes nomes da música nacional e internacional como Armin Van Buuren, Claudia Leitte, Criolo, Emicida, Ivete Sangalo, Los Hermanos, Morrissey, Noel Gallagher, Os Paralamas do Sucesso, Robert Plant, Slash, Tears for Fears, Tiësto, Titãs, entre outros.

SERVIÇO: “Réveillon Da Garoa” no Espaço Unimed em São Paulo

Data: 31 de dezembro de 2023 (domingo)

Abertura da casa: 21h

Término do evento: 06h

Local: Espaço Unimed (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Acesso para deficientes: sim

Classificação: 18 anos

Ingressos: 2º Lote: R$740,00 (masculino) | R$590,00 (feminino).

Compras de ingressos: Online pelo site Ticket 360 https://www.ticket360.com.br/ OU pelo site Ingresse.com https://www.ingresse.com/

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Crédito e Débito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Redeshop. Cheques não são aceitos.

Objetos proibidos: Câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcóolicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares