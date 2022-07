Renatinho vai concorrer a deputado federal em 2022

Aos 29 anos, Renatinho Ramos será o mais jovem do Alto Tietê a disputar uma cadeira na Câmara Federal. O professor e empresário foi vereador na gestão 2017/2020, tendo sido eleito com 1.042 votos. Em 2020, mesmo recebendo 1.736 dos sufrágios válidos, e sendo um dos mais bem votados na cidade, Renatinho não foi eleito. As regras eleitorais vigentes o impediram de ocupar assento no Legislativo ferrazense. Agora, o jovem político trabalha a pré-candidatura ao Congresso Nacional, confiante de que terá o apoio das ruas e boa votação.

Engajado com as causas da Educação e referência nos movimentos juvenis, o líder do grupo Se Ligue vinha sendo sondado desde o ano passado para disputar as eleições de 2022. Contudo, foi após o convite por parte do deputado estadual Caio França (PSB) em suas redes sociais, que Renatinho decidiu tornar pública a decisão. Além disso, a deputada federal Tabata Amaral, que lidera diversos movimentos de renovação na Política, é uma das entusiastas da pré-candidatura do jovem político à Câmara Federal, em Brasília-DF:

“Fiquei muito feliz com o convite do deputado Caio França e acredito que o trabalho que desenvolvi ao longo dos anos me dá condições de encarar um desafio maior. Vivemos um momento delicado em nosso País. As pessoas precisam de coragem para participar de forma efetiva da Política, para defender quem mais precisa. Quero fazer dessa pré-candidatura uma voz forte dos jovens e da Educação. Nossa região precisa de representatividade nesses segmentos e me considero preparado pra isso”, complementa Renatinho.

As convenções do PSB estão previstas para o dia 23/07 (sábado). No dia, serão confirmadas as candidaturas a deputados estaduais e federais do partido.