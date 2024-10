Região do CONDEMAT+ terá investimentos para preservação do Rio Tietê

Estado anuncia mais de R$ 80 milhões em investimentos

Em um evento realizado na Barragem de Ponte Nova, em Salesópolis, na sexta-feira (20), o Estado confirmou a liberação de mais de R$ 80 milhões para ações de recuperação e preservação do rio Tietê na sub-bacia Cabeceiras, que abrange os municípios do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+). O anúncio coincide com a divulgação de um relatório da SOS Mata Atlântica sobre a qualidade da água do rio, que revela que 207 dos 576 quilômetros avaliados estão impróprios para uso, enquanto os melhores trechos estão na região.

Durante o evento, foi confirmada a liberação de R$ 41,5 milhões em compensação financeira para os municípios afetados por áreas alagadas devido a represas. Salesópolis receberá R$ 22 milhões; Biritiba Mirim, R$ 10,5 milhões; e Suzano, R$ 9 milhões. Recursos que foram obtidos no processo de privatização da Sabesp. Além disso, o Estado anunciou a escolha da região para receber um projeto piloto do Grupo de Fiscalização Integrada (GFI) da Área de Proteção Ambiental da Várzea do Rio Tietê (APAVRT).

O subsecretário de Estado de Meio Ambiente, Jônatas Trindade, ressaltou a necessidade de desenvolvimento sustentável na região, promovendo a geração de renda e empregos ao mesmo tempo em que se preserva o meio ambiente. Ele também anunciou a expansão do Programa Integra Tietê, que incluirá dois milhões de ligações de esgoto, melhorias no Parque Nascentes do Tietê e a implantação de um novo parque público nos próximos quatro anos.

A diretora técnica da FABHAT, Beatriz Vilera, destacou que a sub-bacia Cabeceiras recebeu R$ 219 milhões do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) nos últimos cinco anos, com foco em drenagem, esgotamento sanitário e melhorias na coleta seletiva de resíduos.

O evento contou com a presença de secretários e gestores de Meio Ambiente dos municípios do CONDEMAT+, além de representantes de entidades regionais, como Sebrae e Sincomércio.





