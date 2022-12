Região central terá novas vagas de estacionamento a partir de segunda

A região central de Mogi das Cruzes terá 150 vagas adicionais de estacionamento a partir de segunda-feira (05/12). As novas vagas funcionarão em caráter provisório, em função das compras de fim de ano e estão divididas em locais em que o estacionamento será permitido durante todo o dia e outros em que a utilização será possível no período da noite, entre as 19h e a meia-noite.

A medida atende a solicitações das entidades representantes do comércio da cidade, para facilitar o acesso dos consumidores que buscam as lojas e estabelecimentos da região para as compras de final de ano. A medida terá validade até o dia 15 de janeiro.

O estacionamento estará liberado durante todo o período na rua Tenente Manoel Alves dos Anjos, entre as ruas Major Sílvio de Miranda e Barão de Jaceguai, e na rua Braz Cubas, entre a rua Coronel Marcolino Paiva e a avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco.

Já a permissão para estacionamento no período noturno será concedida na rua José Bonifácio, entre as ruas Major Arouche de Toledo e Doutor Deodato Wertheimer, e na rua Braz Cubas, entre a avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco e a rua Barão de Jaceguai.

O modelo repete o que foi feito em 2021. As definições sobre os locais em que o estacionamento será permitido se deram após análises e discussões envolvento técnicos das Secretarias Municipais de Mobilidade Urbana e de Desenvolvimento Econômico e Inovação.

Além da liberação das vagas, a região central também terá a intensificação da ação dos agentes municipais de trânsito durante o período de final de ano.