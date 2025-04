Reforma de estações, duplicação e novo projeto fizeram parte dos 100 Dias

Três documentos foram assinados pela prefeita e o seu vice

A prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, e o vice-prefeito, Téo Cusatis, também anunciaram durante a apresentação dos 100 dias de governo, na terça-feira (15), no Theatro Vasques, três obras de grande porte que trarão melhorias para os mogianos nas áreas de mobilidade e saúde. Mogi das Cruzes terá as quatro estações ferroviárias da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) reformadas: Jundiapeba, Brás Cubas, Centro e Estudantes, além da construção da estação de César de Souza, da duplicação da avenida Pedro Romero e da instalação do Cidade da Saúde, no prédio do antigo Liceu Braz Cubas, na área central.

“Além da apresentação dos primeiros 100 dias de governo, eu e o Téo estamos aqui também para falar sobre o futuro. E apresentamos três ações que vão melhorar muito a vida dos mogianos nos próximos anos. Chamamos os vereadores e os secretários aqui no palco para mostrar que ninguém faz nada sozinho e, juntos, já estamos recuperando a grandeza e a pujança de Mogi das Cruzes, sempre ouvindo as pessoas, nos colocando no lugar delas e principalmente apresentando projetos concretos para a população”, disse Mara Bertaiolli.

O primeiro termo de convênio assinado trata da parceria com o Governo do Estado para a reforma das estações Jundiapeba, Brás Cubas, Centro e Estudantes, além da construção da nova estação de César de Souza.

O segundo convênio foi assinado entre a prefeitura e a empresa Alden Desenvolvimento Imobiliário e prevê a duplicação da avenida Pedro Romero, mediante a cessão de uma faixa de terreno entre a rotatória da avenida Antônio de Almeida, no Rodeio, e a avenida Francisco Rodrigues Filho, em César de Souza. A Alden fará a construção da quarta pista da avenida Pedro Romero, com um total de 2 quilômetros de extensão, além de iluminação, passeio, ciclovia e canteiro central. O investimento estimado é de R$ 10 milhões.

O terceiro documento assinado pela prefeita Mara Bertaiolli diz respeito à desapropriação do antigo prédio do Liceu Braz Cubas, no Centro. O edifício será reformado e abrigará o Cidade da Saúde.

César de Souza terá a sua estação ferroviária