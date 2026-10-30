(RE)DESCUBRA MOGY DAS CRUZES – O adeus a Dr. Sica, criador da Bandeira

No dia 22 de outubro, Mogi das Cruzes perdeu uma das figuras marcantes de sua história. Faleceu o professor Dr. Domingos Geraldo Sica, o Dr. Sica. Nascido em 20 de maio de 1938, o renomado cirurgião-dentista, professor universitário e pesquisador deixa um legado perpétuo cravado no maior símbolo cívico da cidade: a Bandeira de Mogi das Cruzes.

A ligação de Sica com o símbolo municipal começou em 1956, aos 18 anos, quando cursava o 3º ano científico no Instituto de Educação Washington Luiz. Naquela época, a cidade, com 396 anos, ainda não possuía bandeira. A pedido da Câmara, o vereador Afrodizio Witzel recorreu ao Prof. Dr. Paulo Lopes da Silva, especialista em heráldica, que organizou um concurso entre os estudantes do colégio.

Dentre 150 propostas, o projeto do jovem Sica foi o grande vencedor por contemplar as exigências do regulamento: as cores paulistas com predomínio do branco (simbolizando a paz e o progresso), os Bandeirantes, a passagem de D. Pedro I, a Revolução de 1932, o Brasão da Cidade e a homenagem aos nossos heróis pracinhas mogicruzenses da FEB na Segunda Guerra Mundial.

Empolgado com a vitória e ansioso para desfilar com o pavilhão no aniversário da cidade antes de concluir o ciclo escolar, Sica pediu apoio às amigas Neide Cunha Cardoso e Dolores Alvares Cordovilla, que confeccionaram a bandeira em dois dias. Dona Clemilda, mãe de Neide, costurou as três faixas da base, e o bordado artesanal ocorreu na sala da diretoria de Ariosto Giaquinto. Em 1º de setembro de 1956, Sica desfilou orgulhosamente conduzindo o pavilhão, oficializado pelo prefeito Henrique Peres.

Homenageado com o título de Cidadão Mogicruzense em 19 de novembro de 1987 pela Câmara Municipal, o querido cirurgião-dentista deixa saudade e a certeza de ter marcado para sempre o coração e a história de Mogi das Cruzes.

Nota da Redação: O jornal A Semana lamenta a perda deste símbolo da história de Mogi, recordando que, em 22 de novembro de 2008, Dr. Domingos Geraldo Sica foi o entrevistado do Em Evidência, com a jornalista e superintendente do jornal, Fabíola Pupo.

Glauco Ricciele é graduado em História (UBC), mestre em Políticas Públicas (UMC), pós-graduado em Gestão do Ensino Superior e técnico em Guia de Turismo (Etec). Docente do Centro Paula Souza desde 2011. É gestor público especialista em preservação, autor de livros e artigos, ex-membro do Comphap, criador do “Arquivo Mogyano” e do projeto (Re)Descubra Mogy, e fundador da AMHAL.