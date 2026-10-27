Faculdade do Clube Náutico abre inscrições para Processo Seletivo 2027

A Faculdade do Clube Náutico Mogiano (FCNM) abre, a partir de quarta-feira (28), inscrições para o Processo Seletivo 2027, destinado ao preenchimento de vagas dos cursos de graduação presencial em Educação Física – Licenciatura, Educação Física – Bacharelado e Fisioterapia.

As inscrições poderão ser realizadas de 28 de outubro de 2026 a 26 de fevereiro de 2027, oferecendo aos candidatos diferentes possibilidades de ingresso na instituição.

O processo seletivo poderá ser realizado por meio de prova digital agendada. Também poderá ser aplicada prova presencial, em data a ser definida pela FCNM, caso haja necessidade.

Outra possibilidade é o ingresso por meio do aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Serão aceitas notas de qualquer edição do exame realizada a partir de 2016, desde que o candidato tenha obtido média igual ou superior a 450 pontos nas provas objetivas e não tenha zerado a redação.

A seleção contempla três áreas de formação superior, ampliando as opções para estudantes interessados em atuar nos campos da educação física, esporte, saúde, reabilitação e qualidade de vida.

As condições e orientações para participação no Processo Seletivo 2027 devem ser consultadas junto à FCNM.