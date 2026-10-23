Médica de Suzano lança livro sobre saúde capilar

Obra reúne 28 especialistas e tem participação de profissionais de Suzano e Mogi das Cruzes

Thálita Eufemia organizou o livro em parceria com Albina Ramalho,

reunindo diferentes abordagens sobre saúde capilar

A médica suzanense Thálita Eufemia lançou, no domingo (18), em São Paulo, o livro “Tratado de Tricologia – Da Biologia Folicular à Prática Clínica Baseada em Evidências”. Organizada em parceria com Albina Ramalho, pós-doutora em Clínica Médica, a obra reúne conhecimentos sobre a saúde dos fios e do couro cabeludo, com participação de profissionais do Alto Tietê.

O lançamento ocorreu durante o Seminário Internacional de Tricologia (ITSe) 2026, realizado entre os dias 18 e 20 de outubro, no Hotel Wyndham Ibirapuera. Com 456 páginas, o livro levou cerca de um ano para ser produzido junto à ABT Editorial e é destinado a profissionais, pesquisadores e estudantes da área da saúde.

Além das organizadoras, outros 26 especialistas contribuíram com artigos. Os capítulos abordam diagnóstico, terapias regenerativas, transplante capilar, cosmetologia e aspectos psíquicos e hormonais relacionados às doenças capilares.

“Eu e a Albina jogamos luzes em discussões importantes sobre Tricologia”, afirma Thálita. A proposta é reunir diferentes áreas do conhecimento para discutir o atendimento ao paciente e as possibilidades de tratamento.

Entre as coautoras está a psicóloga e psicanalista suzanense Luciana Inocêncio, responsável pelo artigo “A influência psíquica nas desordens capilares: contribuições da Psicologia para a Tricologia Clínica”.

A médica Vanessa Ramagem, de Mogi das Cruzes, assina o capítulo “Influência hormonal, genética e ambiental no desenvolvimento das alopecias”. Ela possui pós-graduações em Endocrinologia e Nutrologia.

Com prefácio de Ana Moreira, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, a obra custa R$ 498 e está à venda em livrarias, na Amazon e na Estante Virtual. Mais informações pelo site https://tricologia-abt.com.br.