Lula é reeleito presidente da República

O presidente venceu na Capital e perdeu no interior de SP; Estado registrou índice de abstenção de 19,8%

Presidente discursa após resultado oficial das eleições e comemora em São Paulo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi reeleito para o cargo no 2º turno das Eleições 2026. Com 99,9% das urnas totalizadas após a votação deste domingo (25), Lula obteve o equivalente a 51,77% dos votos válidos no País, com Geraldo Alckmin (PSB) como seu vice, também reeleito. A chapa disputou a eleição pela coligação Brasil Pronto para Mais, formada por Federação Brasil da Esperança – Fé Brasil (composta por PT, PC do B, PV), PSB, PDT, e Federação PSOL Rede.

Concorreu à disputa o senador Flávio Bolsonaro (PL) e seu vice Alfredo Gaspar (PL). A chapa recebeu 48,23% dos votos válidos.

A votação teve resultados distintos na capital e no interior. No estado paulista, onde mais de 34,1 milhões de eleitoras e eleitores estavam aptos a votar, Flávio Bolsonaro venceu o pleito, recebendo 53,85% dos votos válidos. Já na Capital, Lula obteve a maioria dos votos, com 55,5% dos votos válidos. São Paulo é a cidade com o maior eleitorado do país, com cerca de 9,1 milhões de eleitores. É possível verificar o resultado da votação em todas as cidades do estado por meio da página Resultados da Justiça Eleitoral.

Abstenções em SP

Neste 2º turno das Eleições 2026, com 99,9% das urnas apuradas, a abstenção registrada no Estado de São Paulo alcançou 19,8% do eleitorado. Cerca de 6,7 milhões de eleitoras e eleitores não compareceram às urnas neste domingo (25). Na capital, mais de 1,8 milhão de eleitores aptos não votaram, um índice de abstenção de 20,36%. A taxa estadual se mostra menor em relação ao 2º turno de 2022, quando 21,07% do eleitorado paulista não exerceu seu direito de voto, o equivalente a 7,3 milhões de pessoas.

No 1º turno, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) registrou um percentual de abstenção de 22,5% no Estado, aproximadamente 7,6 milhões de pessoas. Na Capital, a taxa de abstenção foi um pouco maior: 23,4% do eleitorado paulistano não foi às urnas, mais de 2,1 milhões de pessoas.

Brancos e nulos

No Estado de São Paulo, com 99,9% das urnas apuradas, foi registrado o percentual de 1,42% de votos em branco no 2º turno. Já os votos nulos formaram 2,62% do montante. Na capital, nulos foram 2,98% e votos em branco, 1,44%.

Disputa acirrada

Em uma eleição acirrada e marcada por uma virada inédita, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi reeleito neste domingo (25) presidente da República e conquistou seu quarto mandato à frente do Palácio do Planalto.

Às vésperas de completar 81 anos, o que ocorrerá na próxima terça-feira (27), o petista se tornou, ao derrotar Flávio Bolsonaro (PL), o primeiro presidente da história do Brasil a ser eleito quatro vezes pelo voto popular.

A confirmação da vitória de Lula foi feita pelo sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 21h08, quando 97% das urnas já tinham sido apuradas. Àquela altura, Lula tinha 51,74% e Flávio tinha 48,26%.

Grandes desafios

No quarto mandato, Lula terá grandes desafios, como lidar com uma forte oposição no Congresso Nacional e equilibrar as contas públicas após ampliar benefícios durante campanha eleitoral e prometer reforçar programas sociais.

Um dos fundadores do PT, Lula foi eleito presidente em 2002, reeleito em 2006 e voltou ao Planalto em 2023, após vencer Jair Bolsonaro, pai de Flávio, nas eleições de 2022.

Sua trajetória também foi marcada por três derrotas presidenciais, condenações posteriormente anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), 580 dias de prisão e o retorno à disputa eleitoral.

A nova vitória consolida Lula como o principal personagem da política brasileira no século 21. E garante ao petista mais quatro anos na chefia do Poder Executivo.

Depois de ficar atrás de Flávio no primeiro turno, 47% a 45% dos votos válidos, o petista protagonizou uma virada histórica na segunda etapa da disputa eleitoral.

Fontes: TRE – SP e G1