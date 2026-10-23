Fabíola Pupo é homenageada no Fest’UP com o “Troféu Garra”

Reconhecimento concedido pela APP Brasil e Alto Tietê destaca a dedicação da premiada ao fortalecimento da imprensa no Alto Tietê

Fabíola Pupo recebeu o “Prêmio Garra” durante o Fest’UP na Braz Cubas

Na última segunda-feira, dia 19, o Centro Universitário Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, foi palco de uma celebração marcante para a Comunicação regional durante o 2º Fest’UP. A jornalista e superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, foi a grande homenageada do evento ao receber o prestigiado Prêmio “Contribuição Profissional – Troféu Garra”, concedido pela APP Brasil (Associação de Profissionais de Propaganda), por indicação da APP Alto Tietê. O evento, promovido pela APP Alto Tietê, teve como objetivo reunir profissionais que se dedicam às áreas da indústria criativa da Comunicação e aos estudantes que em breve estarão no mercado.

Com o tema nacional “Trilhas da Comunicação”, o Fest’UP reuniu grandes nomes da mídia nos dias 19 e 20, entre palestrantes, estudantes, professores e convidados, para debater as transformações do mercado e compartilhar experiências. A indicação de Fabíola partiu do presidente da entidade regional, Felipe Palmeira, e contou com a presença ilustre do presidente da APP Brasil, Afonso Abelhão, que veio à região para a entrega da honraria.

A condução do evento ficou a cargo do colunista e diretor de Eventos da APP, Thales Talarico, que atuou como mestre de cerimônias e apresentou a brilhante trajetória da homenageada. Com 46 anos de dedicação à área da Comunicação, Fabíola é cofundadora e superintendente do Jornal A Semana — veículo de comunicação de referência na região que lidera desde 1998 —, atuando hoje de forma integrada nas frentes impressa e digital, além de comandar o podcast Pod.falar com Fabíola Pupo. Graduada em Propaganda pela ESPM e em Jornalismo pela UBC, pós-graduada em Marketing pela FECAP, a jornalista carrega uma ligação histórica com a entidade iniciada ainda nos tempos de faculdade. “Fabíola merece os nossos parabéns!”, disse Talarico, que já foi colaborador do A Semana.

Agradecimentos

Ao subir ao palco sob aplausos, Fabíola destacou a emoção de rever o seu percurso: “Estar neste palco do Fest’UP hoje é uma emoção indescritível que me faz olhar para trás com profunda gratidão. Minha história com a APP começou exatamente como a de muitos de vocês que estão neste auditório: em 1982, quando eu era uma jovem aluna da ESPM e participei de um concurso universitário de peças publicitárias, promovido por esta entidade. 44 anos depois, saber que minha jornada teve relevância e ter a honra de receber o Prêmio Garra da APP Brasil aqui, na minha região, é um marco inesquecível”.

Em seu discurso, ela agradeceu a Deus, aos seus pais e fez questão de compartilhar o troféu: “Compartilho este troféu, com muito orgulho, com os meus filhos e parceiros, Muriel e Marcel. Com eles, celebro diariamente os 28 anos de história do Jornal A Semana e os 5 anos do nosso podcast Pod.Falar com Fabíola Pupo. Eles são a minha energia diária e a esperança de que o nosso legado continue”. A homenageada também agradeceu à diretoria da APP e à conselheira Maria Teresa Arbulu, reforçando que recebe o prêmio certa de que ele “representa todos aqueles que acreditam na força da comunicação feita com propósito, responsabilidade e coração”.

Reconhecimento

O compromisso de Fabíola com o desenvolvimento regional foi enaltecido pelas lideranças do setor. O presidente da APP Alto Tietê, Felipe Palmeira, destacou em seu discurso: “Existem pessoas que fazem parte da história de uma cidade. E existem aquelas que ajudam a contar essa história. E hoje, eu tenho a alegria de homenagear uma pessoa que faz as duas coisas. Falar da Fabíola é falar de coragem, de empreendedorismo e, acima de tudo, de compromisso com a nossa região”. Felipe lembrou que, há 28 anos, o jornal leva informação séria e responsável, mostrando que se reinventar não significa abandonar a essência. Segundo ele, quando a APP pensou em quem deveria receber o prêmio, o nome de Fabíola foi um dos primeiros, pois a honraria “representa o reconhecimento de tudo aquilo que você já construiu e, principalmente, de tudo aquilo que ainda tem para contribuir”. Reforçando o peso e o significado nacional da conquista, o presidente da APP Brasil, Afonso Abelhão, explicou que o Troféu Garra premia a jornada dos profissionais: “Primeiro, que a gente premia o CPF, e não o CNPJ, e a jornada dos profissionais, de cada um desses, como você, que merece receber, por quê? Porque ele representa não só um case, ou um prêmio, ou algo que você fez de incrível na publicidade, representa aquilo que você deu de volta, que você devolveu para a profissão, para indústria da comunicação”, declarou, ressaltando que, em todo o país, apenas 18 profissionais foram laureados este ano. Ele pontuou que o prêmio “não é um ponto final ou para se colocar na estante. Ao contrário. Ele é aquela vírgula que te ajuda a continuar a frase, que te ajuda a continuar e que incentiva você cada vez mais a seguir essa trajetória linda”.

A noite também foi marcada por momentos de profundo orgulho familiar. Muriel Pupo, filha da homenageada e diretora Comercial do Jornal A Semana, expressou sua admiração: “Ver esse reconhecimento com o Prêmio Garra da APP Brasil é motivo de muita alegria e admiração. Para mim, é uma honra fazer parte dessa história e acompanhar de perto tudo o que ela representa. Esse prêmio é mais uma prova da sua dedicação, força e paixão pelo que faz”.

A cerimônia contou com a presença dos vice-presidentes regionais da APP, Júlia Pivott e Rafael Lazzaro, além dos ex-professores de jornalismo de Fabíola, a coordenadora Lucimar Gonçalves e o professor Cláudio Luíz da Silva. Também prestigiaram o evento a irmã da premiada, Lucíola Pupo, o cunhado Laércio Sperandio, a neta Luiza Ruiz, e o estagiário João Vitor Nascimento Corrêa, estudante do 8º semestre de Jornalismo e estagiário no jornal A Semana, consolidando uma celebração inesquecível de reconhecimento e consagração da imprensa do Alto Tietê.