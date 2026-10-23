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Mogi articula parceria para modernizar Rota da Luz

Proposta envolve estudantes da Braz Cubas na criação de ferramentas digitais para ciclistas

Representantes da Prefeitura, da Braz Cubas e da Rota da Luz discutiram soluções tecnológicas para o percurso


A Prefeitura de Mogi das Cruzes articula uma parceria com o Centro Universitário Braz Cubas para desenvolver ferramentas digitais destinadas aos peregrinos e ciclistas da Rota da Luz. A proposta foi discutida em reunião na instituição de ensino, na quinta-feira (15), com representantes do município, da universidade e do roteiro religioso.
Com cerca de 201 quilômetros, o percurso começa em Mogi e segue até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no Vale do Paraíba. Atualmente, os peregrinos registram a passagem por meio de carimbos físicos obtidos em pontos de apoio e estabelecimentos credenciados.
A proposta prevê a participação de alunos e professores dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Ciência da Computação na criação de recursos como QR Codes, aplicativos, plataformas on-line e sistemas de geolocalização.
Segundo o diretor de Turismo e Novos Negócios, Fabio Faquim, as ferramentas poderão facilitar o acompanhamento da jornada. “As soluções permitirão o registro digital da passagem dos peregrinos, além de facilitar o acesso a informações sobre o trajeto e os pontos de apoio”, afirmou.
Como próximo passo, os estudantes conhecerão a estrutura da rota, os municípios participantes, os pontos de parada e os estabelecimentos credenciados. A partir desse levantamento, deverão apresentar alternativas tecnológicas para o percurso.
Também participaram do encontro o diretor de Indústria, Comércio e Serviços, Luiz Pinheiro; a reitora da Braz Cubas, Alice Maria Hosken Vieira; a presidente da Rota da Luz, Tânia Schletter; além de professores e coordenadores dos cursos de Tecnologia da Informação.




Redação

Fundado em 20 de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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