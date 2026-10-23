Banda Combo faz pré-lançamento no cinema

Segundo DVD, “Músicas Para Sempre Vol. 2”, da Banda Combo, foi lançado nesta terça (20)

No dia 20 (terça-feira), às 21h, a Banda COMBO celebrou mais um marco de sua trajetória com o pré-lançamento de seu segundo DVD, “Músicas Para Sempre Vol. 2”, em uma sessão especial e exclusiva na telona do cinema do Mogi Shopping.

Gravado no dia 15 de maio, durante a tradicional Festa do Divino Espírito Santo, em Mogi das Cruzes, o espetáculo eterniza uma noite memorável, repleta de música, energia e emoção.

O novo projeto dá continuidade ao sucesso do primeiro DVD, “Músicas Para Sempre Vol. 1”, gravado na cidade de Salesópolis (SP) e disponível no YouTube, onde já ultrapassou a marca de 500 mil visualizações, consolidando o alcance da banda e a conexão com o público apaixonado pelos grandes clássicos da música.

O DVD estará disponível no canal da banda no YouTube para todo o público a partir do dia 23 de Outubro às 20h, e também em todas as plataformas digitais.