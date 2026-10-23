Prefeitura de Mogi realiza papanicolau sem agendamento

Ação do Outubro Rosa também terá vacinação nas unidades da Vila Suíssa e de Jundiapeba



As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Vila Suíssa e de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, terão coleta de papanicolau sem agendamento neste sábado (24). A ação integra a programação do Outubro Rosa e atenderá mulheres a partir dos 40 anos, das 8h às 16h30, por ordem de chegada. Não será necessário apresentar pedido médico.

As duas unidades também oferecerão atualização da carteira de vacinação no mesmo horário. Para receber as doses, é preciso levar documento com foto e, se disponível, a carteira de vacinação. As mulheres que levarem os filhos para vacinar deverão apresentar obrigatoriamente a carteira de vacinação das crianças.

Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar, a iniciativa busca ampliar o acesso aos serviços de prevenção e incentivar o acompanhamento regular da saúde feminina.

A programação municipal do Outubro Rosa segue até o dia 30, com outras oportunidades de atendimento. A Carreta da Saúde da Mulher permanece no Pró-Hiper, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h. Nesse serviço, as consultas e os exames especializados são exclusivos para pacientes previamente agendadas.

Já a mamografia está disponível sem agendamento para mulheres com 40 anos ou mais na Unica Jundiapeba, de segunda a quinta-feira, das 9h às 14h, e na Santa Casa de Mogi das Cruzes, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Nos dois locais, não é necessário apresentar pedido médico.