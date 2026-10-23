NOITE DE MUITA EMOÇÃO NO 2º FEST’UP

Tive a imensa honra de ser homenageada na noite de segunda-feira (19) durante o 2º Fest’Up, realizado no Centro Universitário Braz Cubas, com o prestigiado Prêmio “Contribuição Profissional – Troféu Garra”, concedido pela APP Brasil. A indicação partiu do querido presidente da APP Alto Tietê, Felipe Palmeira, a quem agradeço profundamente pelo carinho e pelo reconhecimento à minha trajetória no jornalismo. Para abrilhantar ainda mais este momento, contamos com a presença ilustre do presidente da APP Brasil, Afonso Abelhão, que veio para a entrega da honraria — um gesto que me deixou ainda mais emocionada. Um encontro memorável de inspiração, reconhecimento e gratidão! Este troféu coroou as mais de quatro décadas de dedicação ao jornalismo, ao empreendedorismo e ao fortalecimento da Comunicação da região do Alto Tietê. Agradeço a todos os familiares, amigos e profissionais que me prestigiaram neste momento tão especial de celebração na minha carreira. Muito obrigada pelo carinho!