NOITE DE MUITA EMOÇÃO NO 2º FEST’UP

Tive a imensa honra de ser homenageada na noite de segunda-feira (19) durante o 2º Fest’Up, realizado no Centro Universitário Braz Cubas, com o prestigiado Prêmio “Contribuição Profissional – Troféu Garra”, concedido pela APP Brasil. A indicação partiu do querido presidente da APP Alto Tietê, Felipe Palmeira, a quem agradeço profundamente pelo carinho e pelo reconhecimento à minha trajetória no jornalismo. Para abrilhantar ainda mais este momento, contamos com a presença ilustre do presidente da APP Brasil, Afonso Abelhão, que veio para a entrega da honraria — um gesto que me deixou ainda mais emocionada. Um encontro memorável de inspiração, reconhecimento e gratidão! Este troféu coroou as mais de quatro décadas de dedicação ao jornalismo, ao empreendedorismo e ao fortalecimento da Comunicação da região do Alto Tietê. Agradeço a todos os familiares, amigos e profissionais que me prestigiaram neste momento tão especial de celebração na minha carreira. Muito obrigada pelo carinho!

Flash do momento da premiação com o “Troféu Garra 2026“

Com o presidente nacional da APP Brasil, Afonso Abelhão

Com o presidente da APP Alto Tietê, Felipe Palmeira, os vices,

Júlia Pivott e Rafael Lazzaro, e o diretor de eventos, Thales Talarico

Família reunida: Laércio Sperandio, Lucíola Pupo,

Muriel Pupo e Luiza Ruiz

Com a estrategista digital Thainá Rosa

Com a presidente do Consef, Celu Campolino

Com Paula e Cláudio Melo, da New Life / Remax

Com sua ex-professora de Jornalismo e coordenadora

da Braz Cubas, Lucimar Gonçalves

Recebendo meu prêmio do ganhador do Troféu Garra

2022, Renato Cocenza. Pura emoção

Flash do momento da premiação

Com o ex-presidente da APP/AT, Renato Cocenza, e

o atual, Felipe Palmeira

Emocionada, no discurso de agradecimento no

auditório Mauricio de Sousa