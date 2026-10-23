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NOITE DE MUITA EMOÇÃO NO 2º FEST’UP

Tive a imensa honra de ser homenageada na noite de segunda-feira (19) durante o 2º Fest’Up, realizado no Centro Universitário Braz Cubas, com o prestigiado Prêmio “Contribuição Profissional – Troféu Garra”, concedido pela APP Brasil. A indicação partiu do querido presidente da APP Alto Tietê, Felipe Palmeira, a quem agradeço profundamente pelo carinho e pelo reconhecimento à minha trajetória no jornalismo. Para abrilhantar ainda mais este momento, contamos com a presença ilustre do presidente da APP Brasil, Afonso Abelhão, que veio para a entrega da honraria — um gesto que me deixou ainda mais emocionada. Um encontro memorável de inspiração, reconhecimento e gratidão! Este troféu coroou as mais de quatro décadas de dedicação ao jornalismo, ao empreendedorismo e ao fortalecimento da Comunicação da região do Alto Tietê. Agradeço a todos os familiares, amigos e profissionais que me prestigiaram neste momento tão especial de celebração na minha carreira. Muito obrigada pelo carinho!

Flash do momento da premiação com o “Troféu Garra 2026

Com o presidente nacional da APP Brasil, Afonso Abelhão

Com o presidente da APP Alto Tietê, Felipe Palmeira, os vices,
Júlia Pivott e Rafael Lazzaro, e o diretor de eventos, Thales Talarico

Família reunida: Laércio Sperandio, Lucíola Pupo,
Muriel Pupo e Luiza Ruiz

Com a estrategista digital Thainá Rosa

Com a presidente do Consef, Celu Campolino

Com Paula e Cláudio Melo, da New Life / Remax
Com sua ex-professora de Jornalismo e coordenadora
da Braz Cubas, Lucimar Gonçalves

Recebendo meu prêmio do ganhador do Troféu Garra
2022, Renato Cocenza. Pura emoção
Flash do momento da premiação

Com o ex-presidente da APP/AT, Renato Cocenza, e
o atual, Felipe Palmeira
Emocionada, no discurso de agradecimento no
auditório Mauricio de Sousa
Fabíola Pupo

É formada em Publicidade e Propaganda pela ESPM e Jornalismo pela UBC, pós-graduada em Marketing pela Facesp e é superintendente do jornal A Semana

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Foto de Fabíola Pupo

Fabíola Pupo

É formada em Publicidade e Propaganda pela ESPM e Jornalismo pela UBC, pós-graduada em Marketing pela Facesp e é superintendente do jornal A Semana

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