Dia do Dentista: O cuidado por detrás do sorriso

No dia 25, celebra-se o dia desta profissional que une ciência, tecnologia e humanização para devolver saúde e autoestima aos pacientes

Comemorado anualmente em 25 de outubro, o Dia do Dentista homenageia os profissionais dedicados à saúde bucal e à transformação de vidas por meio da restauração do sorriso, da autoestima e do bem-estar dos pacientes. Em um cenário de constantes transformações tecnológicas e alta concorrência no mercado, ser cirurgião-dentista exige atualização contínua, olhar empático e paixão pelo cuidado. O cirurgião-dentista Walter Gomes dos Santos Junior, de 31 anos, exemplifica essa nova geração de profissionais. Formado em 2019 pelo Centro Universitário Braz Cubas, ele é especialista em Endodontia pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) de Mogi das Cruzes, cursa especialização em Implantodontia na Braz Cubas, com término previsto para abril de 2027, e atua fortemente nas áreas de tratamento de canal e cirurgia oral menor. Sua trajetória na área da saúde começou de maneira prática e transformadora: “O que me motivou a fazer Odontologia foi o fato de sempre desejar trabalhar na área da saúde. E um dia surgiu uma oportunidade de eu realizar um curso técnico em saúde bucal, onde eu poderia atuar como auxiliar de dentista. E aí eu comecei a ver ali os atendimentos, os procedimentos e fui me apaixonando pela área, gostando daquela vivência clínica, de atender os pacientes, de transformar a vida como cirurgião-dentista”.

A evolução da profissão passa diretamente pela revolução digital, que mudou a rotina dos consultórios e trouxe mais agilidade e conforto aos tratamentos. Segundo o Dr. Walter, a tecnologia remodelou o planejamento e o tempo de resposta clínico: “Com a chegada das tecnologias, melhorou muito todo o planejamento, ficou mais eficiente, mais rápido, mais confortável para o paciente. As tecnologias de escaneamento, impressão 3D, as fresadoras trouxeram um ganho de tempo surreal. Antigamente, para se fazer um dente para o paciente, era questão de mais de 10 dias, dependendo do laboratório. Hoje, uma clínica que tem todo esse fluxo estruturado, o dente às vezes fica pronto em duas horas”. O avanço também eliminou antigos desconfortos em procedimentos simples de rotina. “A moldagem que essa tecnologia trouxe, que é o escaneamento, facilita muito. Antigamente colocava aquela massinha na boca, e hoje você não precisa mais. É mais confortável para o paciente, principalmente aqueles que tinham muita ânsia ou dificuldade com aquela massinha no céu da boca ou na língua. E o scanner hoje vem trazer essa praticidade e agilidade em todo o tratamento, permitindo também fazer um diagnóstico melhor, ver se tem cárie, e não só apenas utilizar para moldagem”, ressaltou ele.

Além dos avanços tecnológicos, a relação do público com os consultórios mudou. Com a divulgação de procedimentos nas redes sociais, a busca por estética cresceu, mas o foco na prevenção e na saúde continua sendo o pilar do diagnóstico: “Hoje, com a conscientização e a internet, a gente está conseguindo atingir os dois públicos: tanto aqueles que buscam prevenção quanto os que estão mais atrás de estética. Num diagnóstico, a gente orienta os dois. Tem gente que vem apenas por prevenção e a gente envolve a parte estética também, mas não necessariamente com procedimentos mais invasivos, igual lente de porcelana ou de resina. Às vezes, um clareamento atende e a gente tenta levar para o lado preventivo e menos invasivo. Para mim, hoje está equiparado: pessoas que buscam prevenção e pessoas que buscam estética”.

No entanto, a atuação diária também enfrenta desafios significativos do mercado atual, que exigem resiliência e postura ética dos profissionais. O dentista pontua que “um dos maiores desafios da Odontologia hoje é conciliar a entrega de um atendimento de excelência com o aumento dos custos dos materiais e insumos, sem comprometer a qualidade e a segurança dos procedimentos. Além disso, existe o desafio de conscientizar o paciente sobre o valor de um tratamento bem executado, em um mercado com ofertas cada vez mais agressivas. Muitas vezes, precisamos ir além de justificar o preço e mostrar que a qualidade dos materiais, a procedência dos produtos e a responsabilidade profissional são investimentos em saúde, segurança e resultados duradouros”. Diante desse cenário e do apelo visual das redes sociais, ele ressalta que o verdadeiro valor da profissão se prova na prática dentro do consultório: “Hoje, com a concorrência aumentada, eu acho que um dentista, para se destacar, ele precisa investir primeiramente em conhecimento, buscar se atualizar em áreas que goste, tentar ser referência em conhecimento. Porque hoje no Instagram tem bastante coisa bonita, foto editada. Ali com o paciente dentro da sala, o diferencial é o conhecimento, você saber resolver os problemas, a causa da doença ou entender o que o paciente quer de você para conseguir entregar realmente aquilo que ele busca”.

Em homenagem à data especial de 25 de outubro, o especialista deixa uma mensagem de incentivo e esperança para aqueles que estão iniciando a sua jornada na Odontologia: “E o conselho que eu dou para os estudantes é: não desistam, porque às vezes a faculdade é um pouquinho difícil, mas a nossa profissão ela é incrivelmente linda, tem um poder fantástico, gigantesco de transformar vidas, realizar sonhos, porque têm pessoas que, por algum motivo ou outro, acabaram perdendo sua dentição e têm vergonha de sorrir, dificuldade de mastigar. E, pelas nossas mãos e por meio da nossa profissão, podemos transformar vidas. Então, eu acredito que vale muito a pena. Por isso, se dediquem bastante para se tornarem ótimos profissionais”.

Cirurgião-dentista Walter Gomes dos Santos Junior diz que a profissão

é muito compensadora, porque transforma vidas