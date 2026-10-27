Mogi Shopping prepara Halloween especial para cães

Programação inédita será realizada em 31 de outubro, das 14h às 18h, com DJ, maquiagem pet-friendly, brincadeiras, biscoitinhos e cãocurso de fantasias

No dia 31 de outubro, os cães também entram no clima do Halloween no Mogi Shopping. Das 14h às 18h, o Pet Place recebe o Auulloween, uma programação inédita criada especialmente para reunir tutores e seus animais em uma tarde de diversão, interação e, claro, muitas fantasias.

A agenda terá DJ, locutor, estação de maquiagem pet-friendly, distribuição de biscoitinhos, brincadeiras e um cãocurso de fantasias, que promete colocar criatividade e fofura em evidência no Pet Place.

A programação de Halloween se soma a uma agenda pet friendly que já faz parte da rotina do Mogi Shopping. O empreendimento tem Praça de Alimentação Pet, disponibiliza saquinhos higiênicos nos acessos e realiza programações especiais para tutores e cães, além de contar com o Pet Place, espaço exclusivo para recreação e convivência.

Cãocurso de fantasias

Um dos destaques do Auulloween será o cãocurso de fantasias, que vai reunir os looks mais criativos da tarde. Os tutores podem levar os cães fantasiados e entrar de vez na brincadeira: vale super-herói, personagem assustador ou fantasia combinando com o tutor.

Pet Place

Inaugurado em setembro, o Pet Place do Mogi Shopping já vem fazendo parte da rotina de quem frequenta o empreendimento acompanhado do cachorro e será o ponto de encontro da festa.

Primeiro espaço do tipo instalado em shopping centers do Alto Tietê, o Pet Place é gratuito e reúne área verde e sombreada, gramado, bebedouro, cercamento e bancos para os tutores, além de um circuito criado para estimular movimento, exploração e brincadeiras.

O projeto tem patrocínio oficial da SpaCão e parceria da Outdog Play Pets, responsável pelos equipamentos do circuito, além de consultoria de Cris Berger, do Guia Pet Friendly.