Nesta edição, o Jornal A Semana traz a ampliação do monitoramento por câmeras em Mogi, o lançamento da Campanha Natal de Sorrisos e a previsão orçamentária de R$ 3,4 bilhões para 2027. Confira as chamadas da capa:

📰 Veja os destaques da semana na edição do jornal A Semana:

Mogi amplia monitoramento por câmeras e ganha radares. A cidade passa a contar com 30 novas câmeras integradas ao programa Smart Mogi, com inteligência artificial, zoom óptico de 48 vezes e visão noturna. A modernização inclui ainda 43 pontos de fiscalização eletrônica, que entram em operação no dia 3 de novembro, com sinalização já sendo instalada nos locais.

Campanha Natal de Sorrisos é lançada no Theatro Vasques. Este ano a iniciativa traz uma novidade: a Árvore dos Sorrisos, que vai contemplar idosos assistidos por entidades com kits de presentes. A campanha segue até 23 de novembro, com pontos de coleta espalhados pela cidade.

Cemitérios de Suzano devem receber mais de 65 mil visitantes. No Dia de Finados, as missas em homenagem aos mortos ocorrerão em vários horários, com esquema especial de trânsito e reforço na zeladoria dos cemitérios municipais.

Previsão de orçamento é de R$ 3,4 bilhões em 2027. A Prefeitura de Mogi apresentou em audiência pública a projeção de R$ 3.404.812.377,00 para o próximo ano, com R$ 448,5 milhões previstos para a Educação e R$ 377,1 milhões para a Saúde. A consulta pública recebeu 459 sugestões da população.

Banda Diamood celebra 4 anos em show. Símbolo do cenário autoral jovem em Mogi das Cruzes, o quinteto comemora sua trajetória com apresentação especial no Galpão Arthur Netto na sexta, dia 6, às 19h, com ingressos pelo Sympla.

Empresa de Mogi se destaca em evento na Paulista. A Neon Produções, especializada em planejamento e execução de grandes eventos, assumiu a estrutura e organização do Bloquinho22 na Avenida Paulista e em mais 12 cidades brasileiras.

Universal Kids completa 20 anos de excelência. Com atendimento humanizado e ensino focado, a Unikids consolida-se como referência na primeira infância em Mogi das Cruzes, atendendo 80 crianças de 4 meses a 6 anos no bairro do Socorro.

Em Evidência

Nesta edição, o perfil de Douglas Nazar de Melo, 47, preparador físico do Mogi Basquete, que celebra o título do Campeonato Paulista ao lado do head coach Fernando Penna. Nascido em Franca, com passagens pelo Sesi Franca e São Paulo Basquete, ele integra a Seleção Brasileira de Basquete e acumula conquistas como o Mundial Interclubes, a Champions League das Américas e o tricampeonato do NBB.

Memória

A coluna (Re)Descubra Mogy, do historiador Glauco Ricciele, presta homenagem ao Dr. Domingos Geraldo Sica, falecido em 22 de outubro aos 88 anos. Cirurgião-dentista, professor e pesquisador, ele criou a Bandeira Oficial de Mogi das Cruzes aos 18 anos, em 1956, quando a cidade, com 396 anos, ainda não possuía pavilhão próprio.

E tem mais

O editorial “Epidemia da solidão: telas cheias e corações vazios”, o esquema especial dos cemitérios de Mogi para o Dia de Finados, a assistência a 5,2 mil idosos com o BPC em Suzano, os 7 anos do CADEVIP em Poá e os 25 anos da AMOA, além de todas as notícias da região.