Rede municipal de ensino realiza a “Semana do Brincar”

Escolas e creches da rede municipal de Mogi das Cruzes irão participar, de 21 a 31 de maio, da Semana do Brincar, uma mobilização mundial, promovida pela Aliança pela Infância, para sensibilizar a todos sobre o direito de brincar e dar visibilidade à cultura da infância. Neste ano, o tema é “Confiar na força do brincar”. Em Mogi, serão realizadas atividades nas unidades escolares, palestra e um encontro no Parque Centenário aberto ao público.

A programação está sendo coordenada por uma comissão, formada por diretores, Supervisão de Ensino e o Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação. As profissionais elaboraram um guia com informações sobre a Semana Mundial do Brincar e sugestões de brincadeiras para crianças da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, público-alvo das atividades.

A semana é um convite para que a comunidade, professores e gestores experimentem o brincar nas suas diversas formas. Sobre o tema de 2022, o guia destaca que “Confiar no brincar é confiar na alegria, é confiar no encontro. Brincar é estar no mundo e confiar que ele vai dar certo e que pode ser melhor”.

A partir da programação proposta pela equipe do Deped, as escolas terão autonomia para fazer suas próprias atividades, colocando a brincadeira como parte da rotina diária nas turmas de educação infantil e ensino fundamental. As profissionais observam que o brincar deve fazer parte da programação das escolas não só nesta semana, mas no ano todo.

Brincar no parque e palestra

Das 9 às 11 horas, no dia 28, as atividades no Parque Centenário serão abertas ao público. As crianças poderão participar de diferentes brincadeiras com monitoria dos alunos do Centro Universitário Braz Cubas. A programação terá amarelinha, corda, elástico, land art (brincadeira com a natureza), dobradura, circuito, peteca, jogo de alvo, pé de lata e jogo da velha gigante.

No dia 31, às 19 horas, profissionais da educação da rede municipal de ensino participarão da palestra “A vida interior da criança” com Gandhy Piorsky, pesquisador da cultura de infância. As vagas são limitadas e a inscrição será feita por meio de formulário on-line enviado para as unidades escolares. O ingresso será solidário. No dia do evento, ele deverá ser trocado por um quilo de alimento não perecível e as doações serão destinadas ao Fundo Social de Mogi das Cruzes.

Programação da Semana do Brincar 2022

Nas escolas

23/05- Brincadeiras com água

24/05- Brincadeiras com modelagem

25/05 – Brincadeiras de faz de conta

26/05 – Brincadeiras com e na natureza

27/05 – Brincadeiras tradicionais

Parque Centenário

28/05 – Manhã de brincadeiras no Parque Centenário, das 9 às 11 horas, em parceria com o Centro Universitário Braz Cubas

Auditório do Cemforpe

31/05 – Palestra “A vida interior da criança” com Gandhy Piorsky para profissionais da educação da rede municipal no Auditório do Cemforpe, às 19h