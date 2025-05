Receita Federal libera consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda da história

A partir das 10h desta sexta-feira (23), cerca de 6,3 milhões de contribuintes poderão consultar se estão no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2025.

A Receita Federal dará início à consulta do primeiro dos cinco lotes de restituição do ano, considerado o maior da história tanto em número de beneficiados quanto em valor total. Serão pagos R$ 11 bilhões a 6.257.108 contribuintes, incluindo também restituições residuais de anos anteriores.

Segundo o Fisco, todo o montante será destinado a contribuintes com prioridade legal ou com prioridade estabelecida pela nova sistemática da Receita.

Quem tem prioridade?

O pagamento deste primeiro lote privilegia os seguintes grupos:

2.375.076 contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix com chave CPF;

contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via com chave CPF; 2.346.445 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos ;

contribuintes com idade entre ; 1.096.168 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério ;

contribuintes cuja principal fonte de renda é o ; 240.081 contribuintes com mais de 80 anos ;

contribuintes com ; 199.338 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

Mesmo sem prioridade legal, quem combinou a declaração pré-preenchida com a escolha do Pix como forma de recebimento teve prioridade na restituição deste ano, de acordo com a Receita Federal.

Como consultar?

A consulta pode ser feita no site oficial da Receita Federal, acessando o menu Meu Imposto de Renda e clicando em Consultar a Restituição. Também é possível verificar pelo aplicativo da Receita para tablets e smartphones.

Quando será o pagamento?

O pagamento da restituição será realizado no dia 30 de maio, diretamente na conta bancária ou chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

Quem não estiver incluído neste primeiro lote deve verificar sua situação no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Caso exista alguma pendência, o contribuinte poderá enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes.

Problemas no depósito?

Se a conta bancária informada estiver desativada ou apresentar problemas, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte poderá reagendar o crédito para qualquer conta de sua titularidade pelo Portal BB ou por meio da Central de Relacionamento:

Capitais: 4004-0001

Demais localidades: 0800-729-0001

Deficientes auditivos: 0800-729-0088

Após esse prazo, será necessário solicitar a restituição pelo Portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.