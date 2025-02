R$ 1 bilhão em investimentos para Itaquaquecetuba é garantido pela Sabesp

Projeto prevê que, até 2027, 98% dos imóveis da cidade de meio milhão de habitantes estejam com água encanada e cobertura de coleta de esgoto em 86%; no total.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) atendeu a um pedido do prefeito de Itaquaquecetuba, delegado Eduardo Boigues, e vai investir R$ 1 bilhão na cidade, dentro dos próximos anos. O aporte financeiro, por meio de uma série de obras a serem executadas até 2027, deve ampliar em 98% a oferta de água tratada e encanada nas casas e em 86% a cobertura de coleta de esgoto. Até 2029, a expectativa é de água para 99% da cidade e de 96% de esgotamento. No total, serão 370 quilômetros de redes coletoras no município do Alto Tietê.

No novo cenário pós-privatização, a Sabesp prevê, até 2029, investimentos superiores a R$ 60 bilhões em 375 cidades paulistas, a fim de garantir a universalização do saneamento básico. Em Itaquá, que abarca quase meio milhão de habitantes, já estão em andamento quatro pacotes de obras, que correspondem a um total de R$ 290,7 milhões.

O primeiro deles atende a Vila Virgínia, com a implantação de 3,6 quilômetros de sistema de coleta de esgoto. Outros 7 quilômetros de coletor tronco e mais 13 quilômetros de rede de coleta de resíduos estão sendo construídos na região do Parque Piratininga. O maior volume de recursos está sendo aplicado no Jardim Josely – são R$ 201 milhões somente para o sistema sanitário.

Também há investimentos garantidos por parte da Sabesp para a Estação Elevatória de Itaquá, com direito à reconstrução do poço de sucção das bombas, a instalação de um sistema de canais de entrada de efluentes, além de novos gradeamentos, comportas e demais equipamentos.

E não para por aí. Por meio do projeto “Integra Tietê”, estão sendo investidos em Itaquá, pela Sabesp, outros R$ 743 milhões, com previsão de 64 estações elevatórias e 273 quilômetros de obras lineares. No Jardim Maria Rosa, por exemplo, serão cerca de 13 quilômetros de expansão na rede de distribuição de água, com direito a 1.865 ligações. A ampliação da oferta do recurso hídrico tratado inclui, ainda, os bairros Pequeno Coração II, Santa Escolástica e Jardim Itapuã.

Boigues pleiteava recursos da Sabesp desde o primeiro mandato, que teve início em 2021. De lá para cá, foram várias as reuniões para alinhamento de projetos e ajuste financeiro. Com a liberação de R$ 1 bilhão por parte da Companhia bandeirante, o liberal lembra que o volume é o maior já aportado em saneamento na história de Itaquá, que tem 464 anos:

“Estes recursos serão fundamentais para a transformação da cidade nos próximos anos; significam maior qualidade de vida para a população. É a garantia de água limpa na torneira e o tratamento correto do esgoto. As melhorias também vão refletir na preservação dos nossos rios e córregos – contribuição de extrema importância para o Meio Ambiente”, lista o liberal, que foi o mais bem votado no País entre os prefeitos de municípios de dois turnos, nas eleições de 2024.

Mais obras

No segundo semestre de 2025, na seara do Saneamento, também serão iniciadas obras nos bairros Joandra, Morro Branco, Hospital, TV Lageado e Rio Negro, com mais 3,9 quilômetros de rede de água e uma estimativa de 959 ligações. Somente para essas localidades, o contrato prevê investimento de R$ 1 milhão.

Com todos estes recursos, a projeção da Sabesp é que, até 2029, Itaquá atinja a marca de 99% de fornecimento de água para a população e de 96% na coleta e no tratamento do esgoto, incluindo as áreas urbanas e rurais.

Desde 2021, o prefeito de Itaquaquecetuba realizou várias as reuniões com a Sabesp para alinhamento de projetos e ajuste financeiro