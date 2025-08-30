Qualifica SP abre inscrições para curso gratuito em Bertioga

O Programa Qualifica SP está com inscrições abertas para o curso gratuito de Assistente Administrativo em Bertioga. A iniciativa oferece 20 vagas exclusivas para pessoas com idades entre 25 e 59 anos, que desejam ampliar seus conhecimentos e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho.

Com carga horária total de 80 horas, a formação tem início previsto para o dia 15 de setembro e será realizada no período da tarde, na Sala de Capacitação do Poupatempo. Durante as aulas, os participantes terão contato com conteúdos fundamentais para o dia a dia profissional, como organização de rotinas, gestão financeira, controle de arquivos, atendimento ao público, comunicação, postura profissional e noções de educação tributária.

As inscrições estão abertas até o dia 4 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site www.trampolim.sp.gov.br. Por se tratar de uma oportunidade gratuita e com número limitado de vagas, a recomendação é que os interessados garantam a participação o quanto antes.

O Qualifica SP é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Bertioga, reforçando o compromisso de promover a qualificação profissional como ferramenta de inclusão social e econômica. A proposta é capacitar cidadãos para que estejam mais preparados para os desafios do mercado, ampliando suas chances de empregabilidade e crescimento profissional.

