Provas do concurso da Câmara de Mogi acontecem no domingo (18), pela Vunesp

Os exames  serão aplicados em dois turno, com 18 vagas imediatas

O concurso público da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes entra na fase decisiva: as provas objetivas vão ser aplicadas no domingo, dia 18. A Fundação Vunesp, que é a organizadora do certame, já divulgou os locais da prova, os quais estão disponíveis para consulta em seu portal oficial.
A aplicação das provas será realizada em dois turnos, com duração de três horas, de acordo com a distribuição oficial dos cargos. A Vunesp orienta que cada candidato acompanhe as atualizações de forma exclusiva pelos canais institucionais.
O concurso prevê o preenchimento de 18 vagas imediatas, também tendo a formação de cadastros reservas, que serão distribuídas entre cargos de ensino fundamental, médio/técnico e superior.
Os salários variam entre R$4.192,43 a R$10.069,96, com acréscimo de benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e plano de saúde, conforme está previsto em edital.
As oportunidades incluem funções operacionais e técnicas, como Agente Legislativo Operacional (ensino fundamental), Assessor de Cerimonial, Assistente Técnico de Áudio, Oficial Legislativo de Transportes, Técnico Legislativo e Técnico Legislativo em Informática (ensino médio/técnico), tendo também Analista de Recursos Humanos e Contador (ensino superior). O cadastro reserva ainda conta com os cargos de Assessor de Imprensa, Assessor Contábil e Financeiro e Engenheiro de Telecomunicações.
As consultas devem ser feltas pela Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br) e pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes (www.cmmc.com.br).

