Pronto Socorro e investimentos também foram garantias feitas pelo Governador

Durante a entrega da Praça da Cidadania, em Mogi das Cruzes, na terça-feira (25), o governador Tarcísio de Freitas anunciou a elaboração de um projeto para construção de um Pronto Socorro ao lado do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

“A gente sabe que o referenciamento do Hospital Luzia de Pinho Melo traz transtornos e é por isso que nós, Governo do Estado e prefeitura, vamos fazer o Pronto Socorro ao lado do Luzia. Será um Pronto Socorro de alto nível para aliviar esta demanda, porque agora o Governo do Estado e a Prefeitura trabalham juntos e tenho certeza que isso será fundamental”, afirmou o governador, ao lado da prefeita Mara Bertaiolli.

Ele lembrou ainda que os trabalhos para a elaboração do projeto para o novo Pronto Socorro devem ser iniciados em breve e que o equipamento será de grande porte para atender a população de Mogi das Cruzes. Esta é uma demanda antiga da cidade, desde o fechamento do Pronto Socorro do Luzia de Pinho Melo, que passou a ser um hospital referência para alta complexidade.

O governador anunciou ainda que a Maternidade Municipal de Mogi das Cruzes deverá começar a atender a população no segundo semestre deste ano, em que o Governo do Estado fará a aquisição dos equipamentos para o funcionamento da unidade, que operará em uma parceria entre a prefeitura e o Estado.

Os setores de mobilidade urbana e saneamento básico de Mogi das Cruzes também terão investimentos estaduais nos próximos anos, com ações voltadas para o transporte ferroviário, a conclusão do anel viário da cidade e a ampliação da coleta e tratamento de esgoto.

As Linhas 11, 12 e 13 da CPTM irão a leilão na B3 (Bolsa de Valores), em São Paulo, no próximo dia 28 de março. O vencedor do leilão terá 120 dias para a assinatura do contrato e o prazo de um ano para a elaboração dos projetos executivos e obtenção de licenciamentos ambientais necessários. O cronograma para a realização das obras vai até 2032, com a maior parte dos trabalhos sendo executados até 2030.

“Estamos falando de R$ 14,7 bilhões que serão investidos nas Linhas 11, 12 e 13 da CPTM. A linha 11 vai ganhar mais 4 quilômetros para chegar até o distrito de César de Souza e vai receber quase R$ 1 bilhão só em investimentos em estações. A gente não está só falando em reforma, mas praticamente a reconstrução nas quatro estações já existentes, além da nova estação em César de Souza. É um grande investimento em mobilidade porque tem toda a melhoria de linha, toda a parte de sistema, tem as passagens em desnível que vão eliminar aquele conflito entre a cidade e a ferrovia com os viadutos, passarelas e o túnel que será construído”, afirmou Tarcísio.

“A gente também estuda mais intervenções na Mogi-Bertioga, estuda o contorno sul de Mogi das Cruzes. A gente está trabalhando pensando o bem-estar desta cidade que é tão importante para o Alto Tietê”, completou.

A conclusão do Anel Perimetral Sul prevê um investimento total de R$ 110 milhões, com início na rodovia Mogi-Bertioga, na altura da avenida Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, e término na rodovia Mogi-Salesópolis. Serão 4,1 quilômetros de extensão, com duas pistas de 7 metros de largura (sendo duas faixas de 3,50 metros por pista). Haverá ainda um canteiro central com largura de 2 metros, ciclovia com duas faixas de 1,25 metro por sentido, sete rotatórias e 14 paradas de ônibus distribuídas nas duas pistas (sendo uma parada a cada 585 metros).

O governador lembrou ainda que a cidade deverá receber investimentos em coleta e tratamento de esgoto. Estão previstos cerca de 45 milhões de dólares em obras a serem realizadas pelo Governo do Estado em conjunto com o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), com o objetivo de elevar os índices de saneamento básico e reduzir os percentuais de perdas, numa parceria nas áreas de operação e manutenção.

Tarcísio de Freitas falou sobre a grande parceria com Mara Bertaiolli