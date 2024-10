Projeto Vida em Movimento do Mogi Shopping tem aula especial no sábado (05)

Além de praticar atividade física, participantes podem doar absorventes; iniciativa também fará alusão ao Outubro Rosa e importância da prevenção ao câncer de mama



A Praça de Eventos do Mogi Shopping será palco, neste sábado (05), de uma aula aberta de atividades físicas, a partir das 8h30. A ação será especial, em comemoração aos 8 anos do projeto Vida em Movimento, e também de caráter beneficente, com a arrecadação de absorventes, assim como de conscientização, no mês do Outubro Rosa, da prevenção ao câncer de mama.

A aula é aberta a todos os interessados. Basta baixar o aplicativo (APP) do Mogi Shopping, gratuitamente, e resgatar o cupom de participação. Os cupons estarão disponíveis a partir das 10h da sexta-feira (04). Não tem taxa de inscrição, porém, os participantes devem fazer a doação de um pacote de absorvente.

A ideia é aproveitar a atividade também para um momento de reflexão, e alerta à sociedade, sobre a importância da prevenção e detecção precoce do câncer de mama, como preconiza o Outubro Rosa, um movimento mundial e que também acontece no Brasil. Para entrar ainda mais no clima, a sugestão da organização é de que o público vista camiseta rosa no dia.

O projeto Vida em Movimento promove saúde e qualidade de vida para mulheres a partir dos 40 anos por meio da prática de atividades físicas, no Mogi Shopping. As aulas acontecem duas vezes por semana, às terças e quintas, das 9h às 10h. Atualmente, são 75 alunas inscritas. Elas participam das atividades gratuitamente, apenas com a contrapartida da doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Os itens arrecadados são encaminhados, todo mês, para a Casa São Vicente de Paulo.

Mais do que um encontro para fazer exercícios, o que contribui para um dos objetivos do projeto, de incentivar hábitos saudáveis e o bem-estar para o corpo e a mente, o projeto Vida em Movimento proporciona momentos de interação social.

Além dos encontros semanais, datas importantes são celebradas com aulas especiais, como Dia das Mães, Setembro Amarelo, Novembro Azul, Natal, como exemplos. Também acontecem aulas temáticas, como Carnaval, concurso de fantasia, festa junina, Halloween, entre outras.

O Mogi Shopping fica na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Para obter mais informações: www.mogishopping.com.br, nas redes sociais (@mogishopping), no APP Mogi Shopping, ou telefone (11) 4798-8800.

