Projeto SER será desenvolvido para formação de líderes sociais

Iniciativa promoverá capacitações temáticas ao longo do mês

A Secretaria de Governo de Suzano dará início na terça-feira (18) ao projeto SER – Suzano Educa e Respeita, uma iniciativa de capacitação voltada a todos que desejam se aprofundar em questões de relevância social e atuar como agentes de transformação em suas comunidades. A proposta visa formar e fortalecer lideranças capazes de disseminar conhecimento, promover inclusão e inspirar mudanças efetivas na cidade.

A programação abordará temas fundamentais para o fortalecimento da cidadania, promovendo debates sobre direitos das mulheres, juventude, acessibilidade para pessoas com deficiência e qualidade de vida para idosos. O projeto vai além da teoria, incentivando o desenvolvimento de habilidades práticas que permitam uma atuação efetiva e comprometida com a melhoria da realidade local.

E, pensando nisso, o projeto SER realizará uma série de encontros ao longo de março, reunindo especialistas para discutir temas e incentivar a troca de experiências entre os participantes. Todas as capacitações acontecerão no Cineteatro Wilma Bentivegna, localizado na rua Paraná, 70, Centro.

As atividades terão início com um encontro dedicado ao protagonismo feminino, às 9 horas, e abordará temas como liderança motivacional e política, direitos das mulheres, gestão e políticas públicas. Já na segunda-feira (24), também às 9 horas, a palestra falará sobre protagonismo juvenil, abordando cidadania, gestão e políticas públicas, além de questões ligadas à saúde, prevenção e bem-estar mental.

Por sua vez, na quarta-feira (26), às 8h30, a discussão será voltada à acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, com uma abordagem sobre os desafios e avanços nessa área, com destaque para os direitos da pessoa com deficiência, gestão e políticas públicas, além de temas como deficiências ocultas e doenças raras.

O encerramento do ciclo será no dia 31 (segunda-feira), com uma edição voltada à população idosa, em horário ainda a ser confirmado. Durante o encontro, serão discutidos temas primordiais como direitos dos idosos, promoção da saúde e qualidade de vida. O objetivo é promover um espaço de reflexão sobre os desafios enfrentados pela população idosa e apresentar formas de proporcionar uma vida mais digna e com mais oportunidades de participação ativa na sociedade.

Para o secretário de Governo, Alex Santos, a ação representa um importante passo na construção de uma sociedade mais participativa e consciente: “Queremos que cada participante saia desses encontros com mais conhecimento e com mais ferramentas reais para agir e transformar o meio onde vivem”.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até a data de cada encontro pelo link (bit.ly/PROJETOSERSUZANO). Mais informações podem ser adquiridas por meio do número de telefone (11) 4745-2045.

Créditos das fotos: Gabriel Lima/Secop Suzano

