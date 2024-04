Projeto lança novos episódios e revela a história viva do Clube de Campo de Mogi

O projeto “Memórias do CCMC”, lançado com o objetivo de preservar e compartilhar a história do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), está com novo episódio no ar, no canal oficial do clube no YouTube. Antônio Carlos Ribeiro dos Santos, desembargador aposentado e que foi presidente do complexo de esportes e lazer no biênio 2014-2015, é o mais novo entrevistado dessa série de depoimentos de personalidades que contribuíram para a edificação e evolução do clube ao longo dos anos.

Na entrevista, Santos, sócio desde os anos de 1990, conta sobre a relação com o clube e como decidiu se candidatar a presidente: “Eu cheguei numa boa fase, na era pós-Chicão. O clube estava bem administrado, inclusive financeiramente”. Ele relembrou ainda as festas realizadas na época e a maior participação dos associados da terceira idade nos projetos esportivos do complexo.

Outros nomes já foram citados pelo projeto “Memórias do CCMC”, iniciado em 2023. Entre os entrevistados, destacam-se Ery Brasil, presente no complexo desde 1972; Valdir Ricardo Vital, administrador e sócio desde 1975; e José Brasílio Marques de Azevedo, ex-presidente da instituição por dois mandatos, nas décadas de 1980 e 1990.

Outras entrevistas foram conduzidas com Paulo César, colaborador desde 1994, e muito querido por todos que frequentam o espaço; o médico Nobolo Mori; Eugênia Atuí, cuja mãe foi uma das fundadoras do clube; Douglas Navarro, conhecido como “Doja”, sócio praticamente desde o nascimento; Nadia Elui Bacci, membro do Conselho e sócia desde 1980; e Nivaldo Reis, sócio desde 1983 e promotor de eventos da sauna.

Novas gerações

A proposta do programa, inclusive, atravessa gerações. Recentemente, foi ao ar a entrevista de Enzo Moretti, um jovem tenista que conquistou diversos prêmios em todo o país. A participação de Enzo destaca a importância de incluir a perspectiva das gerações mais jovens na preservação da história do clube.

Para o presidente João Bosco Camargo de Sousa, o projeto “Memórias do CCMC” mostra que a história do Clube é revelada não só na sua estrutura física, mas, inclusive, nas vivências únicas de cada entrevistado:

“Ouvir as memórias de associados que vivenciaram décadas distintas é como abrir um baú do tempo, repleto de histórias emocionantes, desafios superados e conquistas compartilhadas. O projeto não apenas resgata memórias valiosas, mas também reforça o vínculo entre as gerações, celebrando o passado e inspirando o futuro do Clube de Campo de Mogi das Cruzes”.

Para assistir, basta acessar o canal Clube de Campo de Mogi das Cruzes no Youtube (https://www.youtube.com/@ClubeCCMC).