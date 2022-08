Projeto do Centro Educacional Jabuti é aprovado em edital da Fundação Itaú Social

O Projeto Nutri(A)Ção e Afeto, desenvolvido pelo Centro Educacional Jabuti, foi selecionado pelo Edital Fundos da Infância e da Adolescência (FIA), do programa IR Cidadão, do Itaú Social. Assim, será beneficiado com a doação de R$ 250 mil da Fundação, por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. A entidade está situada em Jundiapeba e presta o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) no contraturno escolar para crianças e adolescentes do distrito.

O recurso é inicialmente depositado no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e depois destinado à entidade e projeto selecionados, a partir da deliberação de membros do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (CMDCA).

As crianças e jovens atendidos pelo projeto têm idades entre seis e 17 anos e, na instituição, participam de atividades de convívio e socialização, bem como de oficinas de arte, dança, música, fotografia e esporte. Também são levados a passeios e visitas, para que vejam e conheçam outras realidades.

Toda a programação foi construída tendo em vista o desenvolvimento do espírito coletivo, de práticas de cidadania e também visando ofertar ferramentas para que as crianças e jovens tenham condições de superar a situação de vulnerabilidade social, que é bastante presente em Jundiapeba. Mensalmente, são 110 crianças e adolescentes atendidos pelo projeto e a entidade presta apoio social também às famílias, além de manter unidades de ensino infantil.