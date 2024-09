Projeto de empreendedorismo feminino é parceria entre a Suzano e a Gerando Falcões

Companhia destinará R$ 3,3 milhões à iniciativa ASMARA, que promove geração de renda para mulheres que vivem em periferias

A Suzano estabelece parceria com a Gerando Falcões para impulsionar o Programa ASMARA. A iniciativa tem como objetivo incentivar o empreendedorismo feminino, proporcionando às mulheres que vivem em favelas e periferias, a chance de conquistar autonomia financeira. Isso é alcançado por meio da criação de oportunidades para gerar renda, como a revenda de roupas, capacitando-as a construir e expandir seus próprios negócios.

Com um investimento de R$ 3,3 milhões ao longo de três anos, a Suzano apoiará a manutenção, o fortalecimento e a expansão do programa que é liderado pela Gerando Falcões. No primeiro momento, o aporte da Suzano será destinado para beneficiar mulheres nas comunidades de São Paulo. Em 2025, levará suas ações para outras cidades brasileiras onde a companhia possui operações. A expectativa é que a iniciativa impacte positivamente a vida de mais de 2 mil mulheres nessas localidades por ano, totalizando mais de 6 mil mulheres ao longo dos três anos de colaboração.

“Essa iniciativa está conectada com nossos compromissos de longo prazo de priorizar o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde temos operações. Como uma empresa centenária, nós sabemos que o sucesso do nosso negócio está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento das comunidades e territórios onde atuamos’’, diz Marina Negrisoli, Diretora de Sustentabilidade da Suzano. “Parcerias como essa potencializam o impacto das nossas ações, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de um número ainda maior de pessoas, em especial mulheres’’, completa Marina.

O projeto ASMARA, que teve seu lançamento no final de 2023, tem mobilizado parceiros privados e ONGs locais para apoiar sua missão. As ONGs, que fazem parte do ecossistema da Gerando Falcões e que atuam nas comunidades selecionadas, são responsáveis por recrutar mulheres das comunidades para se tornarem “Maras”. Após a seleção, essas mulheres recebem treinamentos, os quais incluem preparação psicossocial, habilidades em vendas e atendimento ao cliente, fortalecendo suas capacidades para o empreendedorismo.

“Queremos que todas as mulheres participantes de ASMARA alcancem o sucesso. Quanto mais elas venderem, maior será a autonomia financeira. Por isso, investimos na capacitação de todas as participantes com treinamentos, dicas para aumentar as vendas e apoio piscosocial. Além disso, como forma de incentivá-las a evoluir cada vez mais, também temos programas de bonificação e incentivos mensais”, ressalta Mayara Lyra, Diretora de Negócios Sociais da Gerando Falcões.

A iniciativa já transformou a vida de mais de quase 4 mil mulheres, como é o caso da Josiane Aparecida Vaz, de 45 anos.

“Antes eu não tinha salário algum, somente recebia a ajuda do governo. Desde dezembro de 2023, desde que entrei para ASMARA, venho ganhando mensalmente a minha comissão de vendas em torno de R$ 1.000, às vezes até mais, por conta dos incentivos que temos. Tenho conseguido sanar algumas dívidas, dar uma alimentação melhor para meus filhos e tenho projetos de comprar o meu carro”, afirma Josiane.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose, papéis para imprimir e escrever, papéis para embalagens, copos e canudos, papéis sanitários e produtos absorventes, além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página www.suzano.com.br

A iniciativa incentivará o empreendedorismo feminino