Programação do Sesc Mogi tem shows e atividades voltadas ao mês junino

O Sesc Mogi das Cruzes festeja a chegada do mês de junho e divulga os eventos e atividades (todos gratuitos) para esta semana.

A cantora e compositora mineira Joice Terra traz ao palco do Sesc Mogi das Cruzes o álbum De (vagar), que se relaciona diretamente com a história de vida da artista e com sua visão sobre o poder da música como meio para gerar reflexões e transformações. Devagar sobre a busca de ir um pouco mais lento, contemplar e se reconectar, mesmo em uma sociedade tão acelerada. A apresentação será na quinta-feira (02/06), às 20h, com entrada gratuita e classificação livre.

A programação desta semana tem ainda teatro, literatura, várias atividades esportivas e práticas relacionadas ao mês junino, como uma festa de São João Sustentável.

Confira mais detalhes desta programação:

SHOW

Joice Terra

Quando: Dia 2/6, quinta-feira, às 20h | Duração: 80 minutos | Classificação: Livre. | Entrada: Grátis – sem retirada de ingressos.

TEATRO

Teatro de Fantoche

O coronel Vicente Pompeu é o festeiro do ano e a imagem de São João vai sair de sua casa para ser lavada nas águas de algum rio que será abençoado pelo Santo. A partir disso se desenrola uma história alegre, musical e ecológica sobre esse costume junino. Teatro de Mamulengos com música ao vivo.

Com Mestre Valdeck de Garanhuns e Trio Tropeiros da Serra. Mestre Valdeck de Garanhuns possui mais de 40 anos de carreira e é considerado uma referência na sua área de atuação. Seus trabalhos têm como temática a cultura popular brasileira, utilizando como expressão o Teatro de Mamulengos. É um verdadeiro artista múltiplo, conhecido no Brasil e exterior: pedagogo, poeta, artista plástico, arte-educador, ator, compositor, contador de histórias e mestre em teatro de mamulengo.

Quando: Dia 4/6, sábado, às 16h | Duração: 60 minutos | Classificação: Livre | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos.

LITERATURA

Cabaças Poéticas: Mediação de Leitura

A Cia. Trupe Trio convida crianças e adultos a espalharem com ela pequenas sementes poéticas. Pela medição de livros ‘carregadinhos’ de histórias afro-brasileiras e indígenas, o grupo partilha ancestralidade, imaginação e sabedoria.

Quando: De 4/6 a 26/6, sábados e domingo e dia 16/6, quinta-feira, feriado | Às 10h e às 14h | Duração: 150 minutos | Classificação: Livre. | Entrada: Grátis – sem retirada de ingresso.

ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA

Vivência recreativa de Esportes de Raquete

Vivência de modalidades esportivas como mini tênis e badminton, praticados de maneira recreativa e adaptada, promovendo o conhecimento, a experimentação e a prática de diferentes modalidades esportivas praticadas com raquete.

Quando: De 5/6 a 26/6, sábados, das 13h30 às 15h30, e domingos, das 11h às 13h | | Classificação: 12 anos | Entrada: Grátis – Entrega de senhas no local com 20 minutos de antecedência. | Vagas: 30.

Vivência recreativa de voleibol

Atividade de caráter educativo/recreativo com o objetivo de promover a prática da modalidade e o desenvolvimento da sociabilidade, o aprendizado, a incorporação de novas habilidades e a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar, numa perspectiva de educação para a prática autônoma. A formação das equipes é mista e mediada pelos educadores do Sesc.

Quando: De 4/6 a 31/7, sábados e domingos, às 14h | Duração: 120 minutos | Classificação: 14 anos | Entrada: Grátis, com entrega de senhas no local com 20 minutos de antecedência.

Vivência de Kundalini Yoga

Kundalini Yoga é tida como a Yoga da Consciência. Uma prática intensa com a proposta de mergulhar na experiência da meditação ativa em forma de asanas (posturas) ou passiva com as observações interiores, trabalhando a atenção e o foco pela respiração, dos mantras (com o som e suas frequências curativas), dos mudras (posições de mãos), foco dos olhos e muitas outras formas onde aprendemos a despertar esse potencial que reside em todos nós que é a energia Kundalini. Com Patricia Lameu

Quando: De 5/6 a 26/6, domingos, às 10h | Duração: 60 minutos | Classificação: 14 anos | Entrada: Grátis – Entrega de senhas na portaria 20 minutos antes do início. | Vagas: 30.

OFICINA

Circuito Escrito: brinquedos que acendem a luz

A oficina apresenta o mundo da eletrônica de maneira simples e divertida. Com materiais como papel, cartolina e palitinhos de madeira, as crianças irão criar cartões ou brinquedos (casa, carros, etc.) que acendem a luz. Os circuitos eletrônicos serão feitos pelos próprios alunos usando caneta condutiva e componentes necessários. Indicada para toda família!

Com Karen Keppe, artista, Arte Educadora, Curadora, Programadora e Produtora Cultural. Cursou a faculdade de História – UFSC. Trabalha como Arte Educadora, Gestora, Curadora, Produtora, Agenciadora e Programadora de Cultura Digital, Artes Visuais, Música, Literatura, e tem como principais parceiros SESC e Secretaria Municipal de Cultura do Estado de São Paulo.

Quando: Dia 4/6, sábado, às 13h e Dia 5/6, domingo, às 14h | Duração: 180 minutos | Classificação: 5 anos. | Vagas: 12 vagas. | Entrada: Grátis – Distribuição de senhas no local 20 minutos antes do início.

VIVÊNCIA

São João Sustentável

Vamos fazer nossa festa de São João! Mas sem gerar resíduos e usando apenas elementos naturais encontrados no Centro de Educação Ambiental.

Atividade voltada para o público infantil e para famílias, ensinando-as sobre a importância da preservação ambiental. Nesta oficina será realizada a confecção de uma pequena festa de São João apenas com materiais recicláveis com o intuito de estimular a parte artística e criativa da criança com a responsabilidade na preservação ambiental desde sempre.

Quando: Dias 5 e 12/6, domingos, às 14h | Duração: 120 minutos | Classificação: De 6 a 12 anos. | Vagas: 50 | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos

SHOW

Jambra

O Jambra é um quarteto formado por Guilherme Bandeira (Voz), Danilo Silva (Violão), Fabio Faustino (Bateria) e Rangel Cruz (Contrabaixo). Nesse show o Jambra apresenta um repertório autoral, com músicas que estão no primeiro disco “Folha de Laranjeira”, o EP “Amor em Cordel” e novas músicas autorais. A banda também apresenta algumas músicas já consagradas da música popular com novas roupagens.

Quando: Dia 5/6, domingo, às 16h | Duração: 150 minutos | Classificação: 14 anos | Entrada: Grátis – sem retirada de ingressos.

IDOSOS

Aula Aberta

Alongamento: Flexibilidade e Relaxamento

Quando: Até 29/6, quartas, às 17h | Duração: 60 minutos | A partir de 60 anos | Vagas: limitadas – Inscrições gratuitas na Loja Sesc | Entrada: Grátis.