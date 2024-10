Programa “Talentos do Comércio” capta vagas de emprego na região do Alto Tietê

O programa “Talentos do Comércio”, organizado pelo Sincomercio – Representante do Comércio do Alto Tietê, consiste na captação de vagas de emprego da região com empresários locais, capacitação dos candidatos e encaminhamento dos melhores profissionais para as oportunidades de emprego, sejam vagas temporárias ou permanentes. O objetivo é ter funcionários desempenhando com excelência suas funções.

Vagas abertas e o cadastro do currículo podem ser feitos pelo site (https://sincomercio.com.br/talentos-do-comercio/). No mesmo local, quem quiser, pode divulgar a vaga que está abrindo em seu estabelecimento.

Confira os postos de trabalhar divulgados pelo programa:

Assessor de Vendas

Empresa: PERNAMBUCANAS

PERNAMBUCANAS 1 vaga(s): Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes Informações:

Atendimento ao cliente e organização da loja

Jornada de 110 horas, 4 dias na semana





Assessor de Vendas Temporário

Empresa: PERNAMBUCANAS

PERNAMBUCANAS Salário: R$ 2.036

R$ 2.036 5 vaga(s): Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes Informações:

Arrumação de loja organização e atendimento ao cliente.

Assessor de Vendas – Caixa

Empresa: PERNAMBUCANAS

PERNAMBUCANAS Salário: R$ 2.036

R$ 2.036 1 vaga(s): Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes Informações:

Operação de caixa, oferta de cartão e produtos financeiros



Auxiliar Administrativo

1 vaga(s): Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes Informações:

Atua no setor de cobrança, com emissão de extrato e conciliação, baixa de títulos, lançamento de tarifas bancárias, controle de inadimplência, envio de e-mail para a equipe de vendas e geração de remessa.





Televendedor

1 vaga(s): Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes Informações:

Vendas ativas por telefone . Oferecer orientações e informações sobre produtos. Realizar atendimento personalizado aos clientes, conduzir negociações e esclarecer dúvidas. Acompanha os pedidos dos clientes e identifica suas necessidades para definir a melhor forma de atendimento. Acompanha negociação de pagamento e prazos de entrega e estabelece metas para cumprimento dos objetivos da área comercial.





Auxiliar de Contabilidade

1 vaga(s): Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes Informações:

Com experiência mínima de 24 meses em escrituração contábil, preferencialmente no sistema Contmatic Phoenix, resida em Mogi das Cruzes, masculino/feminino.

Benefícios: vale-refeição, vale-transporte e seguro de vida





Repositor

Salário: R$ 1.412

R$ 1.412 2 vaga(s): Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes Informações:

Repõe, arruma e confere as mercadorias, sendo responsável por organizar e abastecer de produtos. Também pode prestar atendimento aos clientes, indicando a posição de uma mercadoria