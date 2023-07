Programa Nova Mogi interdita parcialmente vias de César de Souza e Brás Cubas

O Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, segue atuando no distrito de César de Souza nesta semana. A avenida Nilo Marcatto, na Vila Aparecida, recebe os serviços de manutenção de guias e sarjetas, assim como a conclusão da fresagem (raspagem do asfalto antigo) e a aplicação da nova massa asfáltica em toda a extensão.

Outra frente do Nova Mogi segue atuando entre o Jardim Esperança e o Jardim Santa Teresa. Nesta semana, a rua Dr. José Juca Assi também passará por serviços de recuperação de guias e sarjetas, fresagem do pavimento antigo e aplicação de massa asfáltica.

Em todas vias citadas, os condutores devem ficar atentos. Isso porque, para a execução segura e mais rápida destes serviços, é preciso interditar parcialmente as vias conforme as obras avançam. Todos os trechos estarão sinalizados, inclusive com indicação de rotas alternativas.

Os ônibus que cumprem itinerário nestas regiões também adotam rotas alternativas à medida que as interdições forem necessárias. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fará a sinalização para os motoristas.

A Secretaria de Infraestrutura Urbana lembra que o cronograma dos trabalhos pode sofrer alteração por causa das condições climáticas.