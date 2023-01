Programa Nova Mogi avança para novas vias; veja quais

O prefeito Caio Cunha vistoriou nesta terça-feira (17/01) mais uma rua contemplada por trabalhos de recapeamento, pelo Nova Mogi Pavimentação, maior programa de recuperação asfáltica já lançado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes. Foram finalizados nesta terça-feira os trabalhos na rua Maria Gaudência de Sant´Anna, no Alto da Boa Vista, que teve um trecho de 215 metros lineares atendido. Paralelamente, já começaram a ser atendidas a rua Guarapiranga, no Jardim Layr e um trecho da avenida Carlos Alberto Lopes, começando pela recuperação de guias e sarjetas.

A rua Maria Gaudência de Sant´Anna foi a décima segunda rua a receber nova capa asfáltica pelo Nova Mogi, após a finalização dos trabalhos em vias do Jardim Camila. Além da Carlos Alberto Lopes e Guarapiranga, onde os trabalhos estão em fase inicial, nos próximos dias também começará a receber os trabalhos a João da Cruz Braga, no Jardim Layr. Só neste último bairro, pouco mais de meio quilômetro, distribuído por duas vias, receberá as obras de recapeamento.

Além da Maria Gaudência de Sant´Anna, que acaba de ser finalizada, já foram contempladas pelos serviços as ruas Padre Lúcio Xavier de Castro, Antônio Otávio Gomes, a Avenida Japão (entre as ruas Franz Steiner e Thuller), a rua Neusa Maria de Oliveira, rua Isisoro Boucault, Capitão Francisco de Almeida, Francisco Affonso de Melo, rua Júlio Aragão, rua Guttermann, avenida Amazonas e avenida Doutor Roberto Nobuo Sato.

“Avançamos para novas vias dentro desse programa essencial para a cidade, que é o Nova Mogi. Isso mostra que estamos em ritmo acelerado, cumprindo com o cronograma definido inicialmente e continuaremos assim, para atingir nossa meta de renovar os principais corredores viários e rotas de ligação entre bairros, melhorando a mobilidade do município e garantindo qualidade e segurança no deslocamento das pessoas”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira, também falou sobre o andamento dos trabalhos. “Estamos progredindo com agilidade, mas também primando pela qualidade no que estamos entregando aos cidadãos. A renovação da capa asfáltica de Mogi é um compromisso que assumimos com muita seriedade”, pontuou.

Em todos os locais de atuação, os serviços são feitos em parceria direta com o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), que averigua e providencia eventuais reparos antes das obras de recapeamento, para garantir durabilidade ao novo asfalto. Os serviços também contam com apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, responsável pela sinalização e ordenamento do trânsito.

O Nova Mogi tem investimento total de R$ 205,9 milhões, somando diferentes convênios e fontes de captação de recursos e incluindo também obras em estradas da cidade, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Ao todo, serão mais de 150 vias atendidas, numa extensão mínima de 130 quilômetros, alcançando 70% dos bairros da cidade. Trata-se do maior programa de recuperação asfáltica já lançado pela Prefeitura de Mogi e a previsão é que os trabalhos se estendam até o segundo semestre de 2024.