Programa Mogi Cidade da Criança promove uma série de atrações para os pequenos

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), preparou uma série de ações especiais em comemoração ao Mês das Crianças (12/10). Todas as iniciativas são gratuitas e fazem parte do Programa Mogi Cidade da Criança – Primeira Infância.

Nesta quinta-feira (12/10), às 15 horas, ocorre mais uma edição da “Caravana Circo Corredor”. Desta vez, a atração será realizada no Distrito de Jundiapeba. A caravana mais animada e atrapalhada da cidade promete levar muita alegria e diversão para a criançada. A atividade será desenvolvida na Praça 9 de julho, s/nº, no Jardim 9 de julho.

“Mogi: Infância com Arte” é o evento que será promovido neste sábado (14/10) e no próximo (21/10), no Centro Cultural de Mogi das Cruzes, no Centro. As atividades, para as crianças de 2 anos a 11 anos, poderão ter, ainda, a participação dos pais em brincadeiras como pintura, desenho, encenação e artes em geral. Os encontros têm como objetivo colaborar com o repertório da criança, estimulando sua articulação por meio de materiais e técnicas variadas, e colocá-la como produtora de arte no espaço artístico. Neste sábado, o evento ocorre com a participação do professor Luiz Alberto, das 10h às 11h e das 11h às 12h. No dia 21, quem comanda o “Mogi: Infância com Arte” é o professor Ricardo Leite, das 10h30 às 11h30 e das 11h30 às 12h30.

Ainda dentro do Programa Mogi Cidade da Criança – Primeira Infância, até o dia 28 de outubro, o Centro Cultural de Mogi das Cruzes, no Centro, recebe a mostra “Somos todos Artistas – Arte Inclusiva”, da Escola Municipal de Educação Especial (Emesp) Profª Jovita Franco Arouche, na Vila Lavínia. Produzidas com mediação do professor Ricardo Leite, que leciona Artes na unidade escolar, as obras podem ser visitadas no Centro Cultural, segunda a sábado, das 9h às 17h.

O coletivo de alunos-artistas da Emesp é composto por estudantes dos anos de 2022 e 2023, que sob a mediação do professor, elaboraram as produções de forma colaborativa e democrática. Os trabalhos têm temáticas variadas e foram elaborados a partir de acontecimentos e reflexões sobre atividades feitas em aula. O objetivo é trazer alunos com deficiência e seus responsáveis para que se sintam pertencentes aos espaços culturais.

Programa Mogi Cidade da Criança – Primeira Infância

Lançado em dezembro de 2022, o Programa Mogi Cidade da Criança – Primeira Infância é um projeto de política pública intersetorial com foco no desenvolvimento de uma cidade amigável à infância, em especial à sua primeira etapa (de zero a 6 anos). Pela iniciativa estão em andamento diversas ações na cidade, como os Espaços de Brincar e a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI), que têm como foco a convivência solidária, humanizada e coletiva para os pequenos mogianos. O programa também faz parte do planejamento do Mogi 500 anos, um plano de cidade a médio e longo prazo.

Neste ano, Mogi aderiu à Rede de Cidades das Crianças, um grupo com 30 anos de história e composto por 200 cidades, espalhadas em 15 países da Europa e América Latina. A Rede tem foco no desenvolvimento durante a infância, que é o período mais fértil e decisivo da vida. A proposta é garantir nas cidades integrantes a liberdade e a autonomia das crianças como condição para que as suas sociedades sejam verdadeiramente democráticas. Para isso, aposta em espaços de brincar criativos, seguros, visualmente agradáveis e sustentáveis.

Além disso, desde julho de 2021, a Mogi faz parte da Rede Urban95, da Fundação Bernard Van Leer. A iniciativa apoia cidades ao redor do mundo com foco na primeira infância. O objetivo é de que o município seja protagonista e referência no desenvolvimento integral das crianças por meio do planejamento urbano, das estratégias de mobilidade e, sobretudo, na construção de uma agenda do Plano Municipal da Primeira Infância.