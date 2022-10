Programa Atleta do Futuro abre lista de espera para aulas de natação

O Programa Atleta do Futuro abriu na última quarta-feira (05/10) a lista de espera para aulas de natação no SESI Mogi das Cruzes. As aulas são destinadas a jovens e crianças de 6 à 17 anos. O programa é realizado por meio de uma parceria entre o SESI e a Prefeitura de Mogi das Cruzes.

As inscrições podem ser feitas de maneira online, pelos pais ou responsáveis legais, por meio do preenchimento do formulário digital. Para se inscrever na lista de espera, clique aqui.

Atualmente, o programa atende 16 turmas, divididas por idade, de 6 à 12 anos e de 13 à 17. Cada grupo tem duas aulas por semana, com 45 minutos de duração, com até 10 alunos por turma.

Os inscritos devem ficar atentos ao e-mail cadastrado, pois as instruções sobre os documentos necessários e o início das aulas serão enviadas no correio eletrônico informado.

As aulas serão na unidade do SESI – Nadir Dias de Figueiredo, localizado na rua Valmet, 171, em Braz Cubas.