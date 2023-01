Procuradoria-Geral abre inscrições para seleção de estagiários de Direito

A Procuradoria-Geral do Município abre, nesta terça-feira (17/01), o “VII Processo Seletivo para Admissão de Estagiários de Direito”. O prazo para as inscrições vai até 22 de fevereiro e podem se inscrever estudantes a partir do 6º semestre do curso de Direito, em faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O edital pode ser consultado neste site, onde também estará disponível o link para as inscrições, que são exclusivas pela internet, por meio do preenchimento do formulário.

A seleção é para o preenchimento inicial de vagas que se verificarem e/ou vierem a ser criadas dentro do período de validade do processo seletivo, que será de dois anos, prorrogável por igual período ou até o fim da convocação dos candidatos habilitados.

A previsão é aplicar a prova no dia 28 de fevereiro, das 14 às 17 horas, em local a ser divulgado junto com a lista de inscritos.

O estágio terá carga horária de 30 horas semanais e duração máxima de dois anos. O valor da bolsa auxílio é de um salário mínimo, com direito a vale-transporte.