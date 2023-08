Processo seletivo para vagas em telemarketing segue até 6ª em quatro bairros de Mogi

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, em parceria com a empresa de telemarketing Winover Contact Center, está com o processo seletivo aberto para 70 vagas de emprego na área de telemarketing. A seleção foi dividida em quatro bairros da cidade e será realizada até sexta-feira (04/08).

Os locais dos processos seletivos serão quatro unidades do Crescer. As vagas são destinadas para Operador de Telemarketing Ativo. Para participar, o munícipe precisa ter no mínimo 18 anos, ensino médio completo e residir em Mogi das Cruzes. Os interessados devem apresentar RG, CPF e currículo atualizado.

A primeira unidade do Crescer a receber o processo seletivo nesta terça-feira (01/08) é o da Vila Brasileira. Nesta quarta-feira (02/08), a seleção será no Crescer de César de Souza. O Crescer de Braz Cubas receberá os candidatos na quinta-feira (03/08). Encerrando a programação, o Crescer do Centro terá um processo seletivo exclusivo para PCDs.

Após o processo, a empresa entrará em contato com os candidatos selecionados para dar continuidade à contratação. Mais informações pelo telefone 4699-1900, no Mogi Conecta.

Unidades do Crescer no processo seletivo

Crescer Vila Brasileira

Rua João Gualberto Mafra Machado, 221 (Antiga Rua Uva) – Vila Brasileira

Crescer César de Souza

CAED – Espaço de Arte e Cultura do Jardim Bela Vista

Rua Edmund Gerke, s/nº – Cezar de Souza

Crescer Braz Cubas

Rua Capitão Francisco de Almeida, 47 – Braz Cubas

Crescer Centro

Rua Senador Dantas, 326, – Centro