Pró-Hiper aplica 2ª dose para maiores de 12 anos

Nas próximas quartas-feiras do mês de junho (dias 22 e 29), o Pró-Hiper estará aplicando segunda dose contra a Covid-19 em adolescentes com 12 anos ou mais e adultos, sem necessidade de agendamento. O horário de atendimento é das 9 às 16 horas e a liberação é válida apenas no atendimento para pedestres.

As doses disponíveis serão 2ª dose de Pfizer ou Coronavac para adolescentes 12 a 17 anos e adultos com 18 anos ou mais (21 dias após a aplicação da 1ª dose); e 2ª dose de Astrazeneca para adultos com18 anos ou mais (8 semanas após a 1ª dose).

O Pró-Hiper não atende crianças menores de 12 anos. Nesta faixa etária, a vacinação está sendo realizada somente nos Postos de Saúde e unidades do Programa Saúde da Família.

Vacina da gripe

A vacinação em livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio, está mantida para Gripe e Sarampo até o dia 24 de junho, data da prorrogação determinada pelo Ministério da Saúde. As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, em todos os Postos de Saúde, unidades do Programa Saúde da Família e drives do Pró-Hiper.

A vacina do sarampo segue para crianças de 6 meses até 4 anos e 11 meses, enquanto a vacina da gripe está disponível para gestantes e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); idosos (60 anos e mais); pessoas com deficiências; pessoas com comorbidades (conforme definições do Ministério da Saúde); trabalhadores da saúde; professores/trabalhadores de escolas do ensino regular; trabalhadores do transporte coletivo rodoviário; caminhoneiros e portuários; policiais, integrantes do Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Forças Armadas; indígenas e quilombolas.

De acordo com a Secretaria da Saúde, a cobertura vacinal da gripe na cidade está em cerca de 40%, menos da metade do público-alvo.